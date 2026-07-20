曾被譽為「台灣最強高中生」的台灣超人氣實況主 Ray（許宸睿），在美國實況圈風生水起，憑藉著強大的社交魅力屢屢展現驚人的「國民外交」實力。近日，這位台灣年輕人再度解鎖了一項前無古人的跨界超狂成就！近期身為 adidas 家族成員之一的 Ray，在盛大的 Fanatics Fest 2026 活動中與 NBA 超級巨星詹姆斯哈登（James Harden）夢幻合體。令人震驚的是，哈登現場親自送上了「全球唯一」的獨家大禮，讓 Ray 成為全球首位擁有個人專屬配色籃球鞋的實況主，消息一出瞬間引爆全球球鞋圈與社群媒體。
夢幻合體 James Harden！Ray拿到專屬簽名鞋
Ray 與美國頂流實況主 Kai Cenat 在街頭相遇之後，逐漸踏上了實況主之路，並成功打入美國主流大眾視野，還打造了自創品牌 RUEI，更曾與多位 NBA 線上球星締造了深厚情誼，Ray去年更驚喜宣布加入 adidas 家族。
這次在活動中亮相的專屬球鞋，整體設計看來是以 Ray 的個人服飾品牌「RUEI」為核心靈感，精準還原了該品牌第一波主打單品中風靡粉絲的「粉紅色套裝」色調。
這雙完全由 James Harden 與 adidas 團隊為 Ray 量身打造的專屬款式，不僅在招牌色系與設計細節上做到完美，更讓粉絲震驚的是，當翻開球鞋內部，鞋墊上竟然赫然印著 Ray 本人的頭像。這種過去只有 NBA 頂級球星或全球一線巨星才能享有的超級規格，如今實實在在地落在了台灣實況主 Ray 的身上，極具紀念價值。
哈登親自突襲送禮！粉絲驚訝：歷史級待遇
當天在活動現場，James Harden 親自捧著這雙充滿粉紅野性的專屬戰靴，突襲送到了 Ray 的手中。面對這位名人堂級球星突如其來的獨家大禮，Ray 當場雙眼瞪大、又驚又喜，興奮之情完全溢於言表。現場畫面與消息流傳到社群網路後，立刻引來潮鞋圈與無數網友朝聖圍觀。
許多海內外粉絲紛紛羨慕地直呼：「這待遇真的太誇張了」、「這已經不是普通實況主，這是直播主的天花板」、「Ray 真的默默在美國寫下屬於台灣人的歷史了」驚人的社群聲量也再次證實了 Ray 在美國潮流與運動圈的奇蹟人脈。
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Ray 與美國頂流實況主 Kai Cenat 在街頭相遇之後，逐漸踏上了實況主之路，並成功打入美國主流大眾視野，還打造了自創品牌 RUEI，更曾與多位 NBA 線上球星締造了深厚情誼，Ray去年更驚喜宣布加入 adidas 家族。
這雙完全由 James Harden 與 adidas 團隊為 Ray 量身打造的專屬款式，不僅在招牌色系與設計細節上做到完美，更讓粉絲震驚的是，當翻開球鞋內部，鞋墊上竟然赫然印著 Ray 本人的頭像。這種過去只有 NBA 頂級球星或全球一線巨星才能享有的超級規格，如今實實在在地落在了台灣實況主 Ray 的身上，極具紀念價值。
當天在活動現場，James Harden 親自捧著這雙充滿粉紅野性的專屬戰靴，突襲送到了 Ray 的手中。面對這位名人堂級球星突如其來的獨家大禮，Ray 當場雙眼瞪大、又驚又喜，興奮之情完全溢於言表。現場畫面與消息流傳到社群網路後，立刻引來潮鞋圈與無數網友朝聖圍觀。