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夢幻合體 James Harden！Ray拿到專屬簽名鞋

▲Ray 在 2025 年聖誕節前收到專屬的adidas 無限卡。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

▲這雙完全由 James Harden 與 adidas 團隊為 Ray 量身打造的專屬款式，在招牌色系與設計細節上做到完美。（圖／IG@adidasbasketball）

哈登親自突襲送禮！粉絲驚訝：歷史級待遇

▲James Harden 親自捧著這雙充滿粉紅野性的專屬戰靴，突襲送到了 Ray 的手中。（圖／IG@adidasbasketball）

曾被譽為「台灣最強高中生」的台灣超人氣實況主 Ray（許宸睿），在美國實況圈風生水起，憑藉著強大的社交魅力屢屢展現驚人的「國民外交」實力。近日，這位台灣年輕人再度解鎖了一項前無古人的跨界超狂成就！近期身為 adidas 家族成員之一的 Ray，在盛大的 Fanatics Fest 2026 活動中與 NBA 超級巨星詹姆斯哈登（James Harden）夢幻合體。令人震驚的是，哈登現場親自送上了「全球唯一」的獨家大禮，讓 Ray 成為全球首位擁有個人專屬配色籃球鞋的實況主，消息一出瞬間引爆全球球鞋圈與社群媒體。Ray 與美國頂流實況主 Kai Cenat 在街頭相遇之後，逐漸踏上了實況主之路，並成功打入美國主流大眾視野，還打造了自創品牌 RUEI，更曾與多位 NBA 線上球星締造了深厚情誼，Ray去年更驚喜宣布加入 adidas 家族。這次在活動中亮相的專屬球鞋，整體設計看來是以 Ray 的個人服飾品牌「RUEI」為核心靈感，精準還原了該品牌第一波主打單品中風靡粉絲的「粉紅色套裝」色調。這雙完全由 James Harden 與 adidas 團隊為 Ray 量身打造的專屬款式，不僅在招牌色系與設計細節上做到完美，更讓粉絲震驚的是，當翻開球鞋內部，鞋墊上竟然赫然印著 Ray 本人的頭像。這種過去只有 NBA 頂級球星或全球一線巨星才能享有的超級規格，如今實實在在地落在了台灣實況主 Ray 的身上，極具紀念價值。當天在活動現場，James Harden 親自捧著這雙充滿粉紅野性的專屬戰靴，突襲送到了 Ray 的手中。面對這位名人堂級球星突如其來的獨家大禮，Ray 當場雙眼瞪大、又驚又喜，興奮之情完全溢於言表。現場畫面與消息流傳到社群網路後，立刻引來潮鞋圈與無數網友朝聖圍觀。許多海內外粉絲紛紛羨慕地直呼：「這待遇真的太誇張了」、「這已經不是普通實況主，這是直播主的天花板」、「Ray 真的默默在美國寫下屬於台灣人的歷史了」驚人的社群聲量也再次證實了 Ray 在美國潮流與運動圈的奇蹟人脈。