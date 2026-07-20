我是廣告 請繼續往下閱讀

目前效力於鳳凰城太陽隊的「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）向來以敢言與強悍防守著稱，近日他在受訪時再度開砲，毫不留情地盤點了心目中NBA「最愛抱怨」的五大球星。名單一出立刻引發球迷熱議，因為包括詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）與唐西奇（Luka Doncic）等超級巨星皆榜上有名。當被問及籃球界最愛抱怨的前五名球員時，布魯克斯給出了以下名單：唐西奇（Luka Doncic）詹姆斯（LeBron James）柯瑞（Stephen Curry）傑克森（Jaren Jackson）阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）「第一個浮現在我腦海的？顯然是唐西奇，他絕對是個超級愛抱怨的人。」布魯克斯直言不諱地說。有趣的是，唐西奇過去也曾承認布魯克斯是NBA最大的「垃圾話大王」，並表示自己很喜歡與他交手。回顧兩人過去的對戰紀錄，唐西奇在面對布魯克斯時表現十分出色，生涯交手平均可繳出29.4分、7.6籃板與7.1助攻的亮眼數據。談到名單上的柯瑞，布魯克斯回憶道：「柯瑞也是其中之一。我之前在防守對抗時，確實往他胸口給了一記重擊。」不過柯瑞將布魯克斯視為球場上的友善競爭對手，在去年12月的一場比賽中，布魯克斯因打到柯瑞而吞下一次一級惡意犯規，柯瑞事後還開玩笑地稱那個動作是「小聯盟水準（bush league）」。至於宿敵詹姆斯，布魯克斯毫不猶豫地表示：「詹姆斯，絕對有他。」自2023年季後賽以來，布魯克斯與詹姆斯就結下了NBA最激烈的樑子之一，兩人在賽前熱身時的「死亡凝視」更是經典畫面。兩人的恩怨甚至延續到了今年的季後賽。在2026年西區準決賽湖人對陣雷霆的第4戰中，布魯克斯被拍到坐在場邊觀戰，並在詹姆斯罰球沒進時毫不掩飾地大笑嘲諷。隨著詹姆斯即將在8年來首度成為自由球員，並確定不會重返湖人隊，這對宿敵在下個賽季的對決，無疑將翻開全新的篇章。