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2026年美加墨世界盃決賽，西班牙以1：0險勝阿根廷奪冠，西班牙功勳主帥路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）賽後記者會上，詳細分享他如何制定戰術，來成功限制阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的發揮，主要方式不是在梅西接球後阻擋他，而是徹底切斷阿根廷供應鏈，讓梅西連拿球都很難，「如果讓梅西在轉身下面對我們的防線，那全世界沒有人能攔住他。所以我們的首要任務是切斷水源。」西班牙本場再度發揮誇張的防守能力，總計世界盃8場比賽只丟1分，德拉富恩特賽後強調，要防守梅西這種級別的球員，靠單兵防守形同自殺，「切斷供應鏈」與「區域輪防」才是奪冠關鍵。「如果讓梅西在轉身下面對我們的防線，那全世界沒有人能攔住他。所以我們的首要任務是切斷水源。」德拉富恩特透露，「我要求羅德里（Rodri）與法比安·魯伊斯（Fábián Ruiz）瘋狂壓迫阿根廷中場大腦恩佐（Enzo Fernández）和麥克·阿利斯特（Alexis Mac Allister），切斷他們出球給梅西的路線。」德拉富恩特強調，只要阿根廷無法將球在核心區域傳到梅西腳下，他的威脅就會降低一半。實際上，在比賽中，許多教練會派專人全場「人盯人」死守梅西，但德拉富恩特完全摒棄這種做法。反觀他使用的是多人防守網。「梅西太聰明了，他會利用跑位把你的防守隊員拉出防線。我們採取的是『誰在區域，誰就上去』的方式。」當梅西來到右路，庫庫雷利亞（Marc Cucurella）和尼科·威廉斯（Nico Williams）會形成第一道牆；當他內切，羅德里或拉波爾特（Aymeric Laporte）就會立刻補上，最終收穫成效。除此之外，德拉富恩特也認為西班牙體能優勢，同樣是致勝關鍵：「我們擁有一群不知疲倦的年輕人。我告訴球員們，當梅西控球時，你們必須不斷用身體接觸去干擾他、消耗他。儘管他依然創造2次極具威脅的傳球，但隨著體能下滑，他無法再頻繁做出致命的突破。」德拉富恩特最後總結，這是一場集體意志力的勝利，限制住梅西不是某個後衛的功勞，「而是整支西班牙隊完美執行的結果。」