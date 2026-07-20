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▲Shupatto是日本專利收納購物袋，唐吉軻德、LOFT等地點都能買到。（圖／讀者提供）

▲Shupatto原本購物袋收納起來相當輕巧，一隻手就能夠掌握。（圖／讀者提供）

二伯創立的品牌HAHABABY主打原創設計，但最近被指控商品抄襲日牌，不只是衣服，就連推出的「隨行肩背折疊收納袋」，也被指控神似日本知名收納品牌Shupatto（シュパット），掀起不少討論。有網友發現HAHABABY的折疊收納袋，與日本品牌Shupatto的球形可折疊環保袋十分神似。該品牌以「一拉即收」的手風琴皺褶專利設計聞名，只要抓住袋子兩側、並輕輕一抽，就能快速壓平、捲起收納，只要約五秒就能夠完整收起來放到包包裡，這樣超方便的設計曾獲得兩項國際設計大獎，是擁有高度原創性的商品。而HAHABABY版本是在袋口增加拉鍊，雖然能避免物品掉落的風險，但容易被拉鍊卡住因此失去原版快速收納的特色，無法像Shupatto一樣直接一拉完成，反而必須手動摺疊，不少人認為實用性打了折扣。記者身為一個出門總是喜歡背小包包的人，為了能讓放不進包包的東西有容身之處，去日本時也曾經自費購入同品牌購物袋，價錢約是350台幣至500台幣之間、依大小款式來決定，親身使用後認為可以快速收納、大容量、重量輕巧不佔空間是最大好處。不過HAHABABY有另外加上拉鍊，對部分客群來說是一個更方便的設計，只是版型相似，在敏感的時機點上，不免引來臆測。貼文曝光後引發網友熱議，「我記得這個包有專利，雖然蝦皮很多仿品，但不是大家都能拿這個版型販售吧」、「他居然用了拉鍊？拉鍊捲起來一定很卡，難怪只能用折的」、「好險我買的是正版」、「這款除了有日本專利，還拿過兩項國際設計大獎，不是一般設計。」《NOWNEWS今日新聞》記者已傳訊HAHABABY詢問收納袋設計，截稿前尚未獲得回應。