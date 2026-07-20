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▲漢來美食「島語」進駐漢神洲際廣場，引發市場對品牌選址與區域發展潛力的討論。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.20)

全台頂級自助餐市場競爭升溫，饗賓集團旗下「旭集」與漢來美食「島語」近日相繼在台中展店，分別落腳七期新市政中心及北屯十四期洲際段，不僅帶動高端餐飲市場關注，也引發市場對品牌選址與區域發展潛力的討論。房地產業者分析，高端餐飲品牌布局往往反映對區域消費力及人口結構的評估，也成為觀察城市發展的重要指標。根據未來流通研究所最新統計，台中市餐飲產業銷售規模位居六都第二，約占全台13.6%，消費腹地涵蓋中彰投約506萬人口。其中，北屯區人口居全市之冠，近年隨十四期重劃區及大型商業建設陸續到位，吸引精品百貨、餐飲品牌及建商相繼進駐。漢神洲際購物廣場開幕後，引進多個國際精品品牌，也讓洲際段生活機能快速成形。在十四期發展軸線中，串聯台中巨蛋與漢神洲際購物廣場的洲際路綠園道，近年成為建商推案重點區域，包括舜元、惠宇、遠雄、大陸、亞昕、寶佳及達麗等品牌皆已布局。其中，同時臨洲際路綠園道與崇德十九路的指標案「舜元悟野」，距離漢神洲際購物廣場僅約 800 公尺、台中巨蛋約 900 公尺，憑藉優越的地段魅力與有別於市場同級產品的規劃，逆勢創下 11 筆總價突破 3,000 萬元的成交紀錄，每坪均價約 7 字頭，成為區域內兼具品牌力與去化表現的指標作品。深耕台中 29 年的舜元建設，以穩健的品質與細緻的售後服務累積紮實口碑。「舜元悟野」更成為洲際段首宗擁有千坪基地、獨棟 23 層的超高層地標，全案以運動社交為核心，打造超過 350 坪的室內外專屬動能空間，並引進義大利頂級專業健身品牌 Technogym 設備，發展出以「籃足球、羽球與室內高爾夫」為主軸的「三球野奢宅」生活概念。而位於崇德十九路上的「遠雄丰尚」，則主打27至38坪、2至3房產品，搭配泳池酒店概念規劃，吸引不少北部客群。2大指標案在市場皆創下不俗成績，反映市場對區域發展的期待，也顯示大型商業設施與生活機能到位後，勢必帶動住宅市場熱度。另一方面，七期新市政中心仍是中台灣政經與商業核心，隨著旭集進駐，區域餐飲版圖再添重量級品牌。該區頂級商辦與豪宅林立，指標建案如「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」不斷寫下百萬單價紀錄；此外，寶璽機構與日本第一、全球前三大建築設計集團「日建設計」合作推出的「寶璽天讚」，更奪下年度億元預售市場成交之冠，顯見高端客層對其超規格規劃的高度認同。後續還有「遠雄夏綠蒂」、「寶輝惠國段新案」等指標建案即將進場，預計將為七期核心再添熱絡房市話題。住商企劃研究室執行總監徐佳馨表示，高端餐飲品牌選址通常代表對區域消費能力與生活品質的肯定。過去台中高端餐飲多集中於七期，如今島語選擇進駐十四期，顯示北屯新興生活圈已逐漸成熟，未來隨大型公共建設、百貨商場及人口持續移入，可望進一步提升區域居住與商業價值。