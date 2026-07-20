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▲謝霆鋒、謝婷婷證實爸爸謝賢離世。（圖／謝婷婷IG@jennifertsetingting）

香港資深藝人謝賢今（20）日傳出辭世消息，享壽89歲。稍早兒子謝霆鋒在微博發文證實：「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。」家屬並未公開謝賢死因，女兒謝婷婷低調表示父親在家人的陪伴下，安詳離世，「在經歷一段時間的健康轉差後，他平靜地走完了精彩而豐盛的一生。」事實是，謝賢晚年健康狀況不佳，根據港媒報導今年4月底曾有網友在香港太平山頂捕獲野生謝賢，當時他坐著輪椅撐枴杖身形消瘦，這也是他最後一次露面。謝霆鋒稍早在微博證實爸爸離世的消息，寫道：「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。」提到爸爸，謝霆鋒不捨說：「他把自己的一生都奉獻給影視與娛樂，希望把歡樂和笑容帶給每一位觀眾。」小時候他也曾見過爸爸苦惱低落的時刻，但無論怎麼樣，謝賢始終堅持以最完美的狀態出現在螢幕前，謝霆鋒回憶起他常說：「the show must go on——表演必須繼續下去。」所以他也安慰大家，如果想起四哥、想起我父親，不用哭也不必太傷心，因為他會覺得那樣不夠瀟灑，「我們只要把他那個永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留在心中，便足夠了。」貼文讓大批粉絲看哭。事實上，謝賢近年多次傳出健康亮紅燈，曾被拍到晚年出入必須仰賴輪椅和拐杖輔助，而謝霆鋒為了照顧父親，特別安排海景豪宅，並聘請4名具醫護背景的專業看護，以24小時三班制的方式全天候照料謝賢的起居飲食及復健。根據《星島日報》報導，今年4月底曾有網友在香港太平山頂捕獲野生謝賢，當時他坐著輪椅撐枴杖身形消瘦，但仍親民與粉絲合照，展現巨星風範，而這也是他最後一次露面。我們懷著無比沉痛的心情，向大家公布我們摯愛的父親謝賢先生與世長辭。父親在家人的陪伴下，安詳離世。在經歷一段時間的健康轉差後，他平靜地走完了精彩而豐盛的一生。父親一生才華横溢，成就非凡，不僅是備受尊敬的演員和藝術工作者，更是一位充滿魅力、熱愛生命的人。他以獨特的個人風采和真摯的性情，為身邊每一位帶來歡樂；多年來對香港電影及演藝事業的貢獻，更深深影響了幾代觀眾。我們深信，他的風采與精神，將會長留大家心中。此刻，我們一家正沉浸於失去摯親的悲痛之中，懇請各界給予我們一些空間，讓家人能夠平靜地陪伴彼此，共同渡過這段艱難時刻。對於各界一直以來的關心，以及近日送上的慰問、祝福和支持，我們謹此衷心致謝。謝霆鋒 謝婷婷 泣告