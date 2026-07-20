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▲ 高市警局少年警察隊持續深入校園、社區及青少年易聚集場所辦理識詐、反毒及法治教育宣導。（圖／高市警局少年警察隊提供）

▲高市警局少年警察隊透過Facebook、Instagram、Threads及YouTube等社群平台發布真實案例與防詐資訊。（圖／高市警局少年警察隊提供）

暑假是青年學子打工旺季，也是詐欺集團趁機吸收年輕人的高風險時段。高市警局少年警察隊提醒青少年朋友，暑假求職務必牢記不交付金融帳戶、不交付提款卡、不繳交保證金、不從事來源不明工作、主動查證公司及工作資訊等「四不一查證」原則。同時也呼籲家長也應主動關心孩子暑假打工規劃，了解工作地點、工作內容、薪資待遇及雇主資訊，提醒孩子切勿因高薪誘惑而提供帳戶、提款卡或代領、代收來路不明款項，如遇可疑徵才訊息，可立即撥打165反詐騙專線或110向警方查證，共同守護青年求職安全。近期受物價上漲及暑期打工需求增加影響，青少年投入暑假工讀比例明顯提高，加上「打工換宿」、「網路兼職」、「在家接單」等新型態工作興起，不法集團常以「高薪、免經驗、立即上工」等話術吸引求職者，誘騙提供金融帳戶、提款卡，甚至從事提領款項、代收包裹或代購虛擬貨幣等工作，讓青少年在不知情下淪為詐欺集團車手、人頭帳戶或洗錢共犯，不僅損失金錢，更可能留下刑事紀錄，影響升學、就業及人生發展。高市少年警察隊指出，暑假求職常見風險主要包括求職詐騙、勞資糾紛及誤涉刑案三大類。其中，求職詐騙多以社群平台或通訊軟體刊登高薪徵才廣告，要求應徵者先提供金融帳戶、提款卡、身分證件或繳交保證金；另部分青少年因缺乏法律知識，誤以為工作只是代領款項、代收包裹或協助轉帳，實際上已涉及詐欺及洗錢犯罪，成為警方查緝的代罪羔羊。根據高雄市少年警察隊統計，今年1至6月共查獲少年涉詐欺案78件，其中具學生身分76人，以提供人頭帳戶及擔任詐欺車手為大宗，並查獲成年共犯45人；另青春專案自7月1日執行迄今，查獲少年涉詐欺案件16件，其中具學生身分13人，以提供人頭帳戶5人及擔任詐欺車手4人最多，顯示青少年遭詐欺集團吸收情形仍值得高度重視。為降低青少年受害風險，少年警察隊持續深入校園、社區及青少年易聚集場所辦理識詐、反毒及法治教育宣導，同時透過Facebook、Instagram、Threads及YouTube等社群平台發布真實案例與防詐資訊，並結合高雄市政府教育局、勞工局等單位宣導合法求職管道及勞動權益，提醒青年朋友求職前務必確認雇主資訊、工作內容及簽訂勞動契約，避免因一時輕信落入犯罪陷阱。少年警察隊統計，今年截至6月底已辦理犯罪預防宣導486場次，宣導觸及超過4萬2千人次。高雄市少年警察隊隊長陳仁正表示，合法打工是青少年累積社會經驗的重要歷程，但「賺錢之前，先保護自己」更為重要。警方持續秉持「預防宣導優先、查緝輔導並行」理念，結合教育、勞工、社政及司法等跨機關資源，強化犯罪預防、法治教育及勞動權益宣導，並持續查緝利用青少年從事詐欺、毒品、暴力及幫派犯罪等不法集團，從源頭阻斷犯罪，共同營造安全、友善的成長環境，讓每位青少年都能安心打工、平安成長、快樂Fun暑假。