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香港巨星謝賢今（20）日傳出辭世消息，享壽89歲，兒女謝霆鋒、謝婷婷也在社群平台發文證實，「父親在家人的陪伴下，安詳離世。」事實上，早在5年前謝霆鋒就透露，爸爸年老後的生活不能自理，每天都在哀嘆日子過得像是在等死。謝霆鋒2021年登上節目《因為是朋友呀》聊到爸爸謝賢退休後的生活，他無奈說爸爸習慣讓人打理生活，老了之後生活反而不能自理，「他天天跟我說，怎麼辦，我要等死。」謝霆鋒說，謝賢過去60多年都靠人安排生活，該拍什麼、去哪個節目，都是工作人員安排，真的退休了一個人過日子，他反而不知道要做什麼，「因為他永遠知道的都是閃光燈、攝影機」。根據港媒報導，謝賢多次傳出中風消息，還有消息指出他的遺產將留給前妻和兩個孩子，謝霆鋒的前妻張柏芝也是受惠者之一。謝賢1956年憑著《999命案》走紅，在劇集《千王之王》飾演羅四海，故人稱「四哥」，一生瀟灑的他有過2段婚姻，甄珍與狄波拉，謝賢自認一輩子都是個浪漫的人，所以人生到了盡頭，才會沒有女孩子願意跟他相伴終生。