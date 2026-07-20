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▲ 「2026大港閱冰」於7月18、19日在鼓山哈瑪星圓滿落幕，配合百年哈瑪星導覽及精彩舞台演出，吸引來自全台及日本、馬來西亞、歐美等海外旅客前來。（圖／高市府觀光局提供）

▲集結49家特色冰品店家、美食攤車，讓旅客從冰品開始認識高雄的歷史、人文與港灣景觀。（圖／高市府觀光局提供）

高雄夏日冰品盛會「2026大港閱冰」於7月18、19日在鼓山區哈瑪星登場，集結49家特色冰品店家、美食攤車及連江縣政府特色攤位，並安排百年哈瑪星街區走讀小旅行、冰品路跑、人氣冰品評選及舞台演出等活動，吸引全台民眾及日本、馬來西亞、歐美等海外旅客到訪，高市府觀光局指出，兩天吸引逾4萬人次參與。活動期間也串聯高雄巨蛋演唱會人潮，帶動周邊商圈、餐飲及旅宿消費成長逾3成。觀光局局長高閔琳表示，「大港閱冰」不只是夏日冰品活動，也是串聯港灣旅遊與觀光產業、地方商圈的重要平台。透過活動吸引旅客走進哈瑪星街區，也延伸至新濱町海洋廚房、駁二藝術特區、棧貳庫及旗津等景點，讓旅客從品嚐冰品出發，進一步認識高雄的歷史、人文與港灣景觀，帶動旅客延長停留時間，創造更多在地消費效益。觀光局表示，活動期間同步舉辦「2026大港閱冰」冰品評選，邀請5位專業人士組成評審團，依據冰品風味、創意、特色及整體表現進行評比，並結合民眾票選，選出本屆各獎項得主。觀光局說明，「2026大港閱冰」透過專業評審與民眾票選雙軌機制，除讓參與活動的冰品店家獲得更多曝光，也將進一步整理得獎店家資訊並建置於Google地圖，提供旅客規劃高雄夏日吃冰行程的參考，延續活動效益。「2026大港閱冰」共頒發「最佳傳統冰品獎」7名、「最佳創意冰品獎」7名、「最佳風味獎」7名、「大港金冰獎」8名及「最佳人氣冰品獎」8名。暑假高雄觀光活動持續接力登場，7月25、26日及8月1、2日「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」熱力接棒，將帶來大型特色風箏展演、免費戲水設施及精彩舞台演出。更多活動資訊請至「高雄旅遊網」官網、Facebook粉絲專頁及Instagram，或下載「高雄GO！」App查詢。