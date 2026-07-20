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香港資深藝人謝賢（四哥）今（20）日驚傳離世，享壽89歲。縱橫演藝圈超過70年，除了影壇成就備受肯定，感情生活同樣充滿話題。他一生曾公開承認5段戀情，擁有兩段婚姻，更因與小49歲女友Coco交往12年掀起外界熱議，瀟灑不羈的愛情觀也成為港媒長年關注焦點。謝賢第一段婚姻是與「文藝女神」甄珍。兩人1974年結婚，當年可說是華語影壇最受矚目的明星夫妻，不過這段跨海婚姻僅維持約3年，最終於1976年離婚。1979年，謝賢迎娶港姐冠軍狄波拉，婚後育有一對子女謝霆鋒、謝婷婷，一家四口曾是香港演藝圈人人稱羨的模範家庭，但兩人仍因生活理念不同，於1995年結束16年婚姻，離婚後仍維持友好關係。步入晚年後，謝賢再次因感情生活成為焦點。69歲時與年僅20歲、相差49歲的上海女孩Coco交往，這段長達12年的「爺孫戀」曾引發外界熱烈討論。謝賢不僅對女方照顧有加，還曾資助她赴英國留學深造，展現十足疼愛。兩人最終於2018年和平分手，港媒當時更報導，謝賢為了不耽誤對方青春，傳出大方給予千萬港幣分手費，雖未獲本人證實，仍讓這段轟轟烈烈的戀情成為演藝圈一段傳奇。