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中聯油脂致癌油風暴持續延燒，圍繞一級致癌物苯駢芘（BaP）的形成原因，再度掀起政治攻防。民進黨新北市議員戴瑋姍今（20）日在同黨籍台北市議員參選人高嘉瑜的直播節目中表示，苯駢芘「本來就存在於植物裡面，是天然物質」，相關說法隨即引發議論。媒體人黃揚明則駁斥「不是喔！不是這樣子喔！」並開酸：「民進黨議員多用功好嗎？」戴瑋姍在節目中談及苯駢芘來源時指出，這項化學物質並非後來添加，而是原本就存在於原料之中。主持節目的高嘉瑜一度提到，苯駢芘是在煉油過程中產生，不過戴瑋姍隨即回應「倒不是」，她更進一步解釋稱，台灣不像歐洲擁有大量農地與大規模種植大豆等油料作物，因此多數原料仰賴進口。戴瑋姍提到，歐盟採用的標準，是因為當地從農地到製油的時間較短，較不易產生問題；反觀台灣進口美國等地的大豆，海運時間長，為避免發霉、黃麴毒素等問題，原料必須經過烘乾處理，因此苯駢芘含量才可能上升，「這個植物本來就是天然擁有的，所以它就是天然物質」。不過，這番說法隨即遭到質疑，黃揚明在臉書發文表示，針對戴瑋姍在直播中稱「苯駢芘是黃豆本來就有的天然物質」，他直言「不是喔！不是這樣子喔！」並狠酸「民進黨議員多用功好嗎？」貼文曝光後，也引發網友熱烈討論，不少人留言批評「買尬，這兩個都台大的 ？」、「讀的再高，沒良心的垃圾還是無三小路用」、「真的很扯，為了護航什麼鬼話都可以扯出來，真的沒救了」。