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▲甄珍是謝賢的第一任妻子，1974年結婚、1977年離婚。（圖／資料照）

香港資深影帝「四哥」謝賢今（20）日離世，享壽89歲，消息震驚華人演藝圈。縱橫影壇超過一甲子的他，不只是謝霆鋒的父親，更是香港粵語片黃金年代最具代表性的巨星之一，回顧他生前最後幾年公開露面，最令人動容的一幕，莫過於2023年與第一任前妻甄珍相隔45年首度破冰同台，當時他不僅當眾深情告白「我到現在還愛妳」，更笑著說出「希望妳以後多看我一下，再不看我，我就掰掰了」，如今這段話重新被翻出，更讓無數影迷鼻酸。謝賢1974年與甄珍結婚，3年後離婚，2人此後長達45年幾乎沒有聯絡，直到2023年甄珍出版自傳，才終於在台北世紀同框。這場久違重逢沒有火藥味，根據《蘋果日報》報導，謝賢一見到甄珍就大方示愛：「我到現在還愛妳。」甄珍則笑著回憶，當年是自己教謝賢說國語，「那時候講得很好，現在講得不行了。」謝賢還嘴甜說：「因為沒有她在。」兩人一來一往的互動，讓現場笑聲不斷。談起這段婚姻，謝賢坦言甄珍離開時，自己真的很傷心，甚至曾一個人深夜跑到香港山頂痛哭，「妳對我的愛，我會永遠珍惜。」得知甄珍曾因工作忙到胃出血，他也忍不住心疼表示：「她見到我，好了一點。」被問到人生最浪漫的事情時，謝賢依舊維持招牌幽默，毫不猶豫回答：「我這輩子沒有一天不浪漫。」完全符合他數十年來瀟灑不羈的個性。他也坦言，自己向來都是想做什麼就做什麼，活得自在，不受拘束，對感情始終保持最真誠的態度。訪談尾聲，謝賢透露晚年生活，平時一個人在家玩電腦、下廚，從不覺得孤單，甚至邀請甄珍到家裡吃他做的菜。不過臨別前，他忽然望向甄珍，帶著笑意說出：「希望妳以後多見我一下，妳再不看我，我就掰掰了。」當時眾人只當成一句幽默玩笑，如今隨著謝賢離世，再回頭看這場45年後的重逢，意外成了兩人最後一次公開的同框畫面。香港資深影帝謝賢今天離世，享壽89歲，根據港媒《星島頭條》報導，正在中國舉行巡演的兒子謝霆鋒，已在第一時間緊急返港處理後事，定居加拿大的女兒謝婷婷也將返港送父親最後一程。謝賢生前曾交代身後事，希望一切從簡，因此家屬將遵從遺願，低調辦理喪禮，不舉行大型公開儀式。縱橫香港影壇超過一甲子的他，是粵語片黃金年代最具代表性的影星之一，曾演出《千王之王》、《萬水千山總是情》等經典作品，也因為在《千王之王》飾演羅四海走紅，而有「四哥」稱號。2022年，他憑藉電影《殺出個黃昏》奪下香港電影金像獎最佳男主角，成為金像獎史上最高齡影帝，為香港影壇留下無數經典。