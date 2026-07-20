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與甄珍婚姻僅3年！謝賢離婚後每晚跑到山上痛哭

▲甄珍前夫正是謝霆鋒的爸爸謝賢，兩人婚姻僅有短短3年。（圖／翻攝自微博）

離婚43年後破冰！謝賢打趣一句「還愛著妳」成經典

▲謝賢與前妻甄珍在離婚40多年後再度相逢，相處自然溫馨。（圖／翻攝畫面）

▲77歲甄珍4月底在中國出席活動，難得公開亮相。（圖／翻攝小紅書）

眾人狂讚「最有風度前夫」：分開後還能當朋友

謝霆鋒父親、有「四哥」之稱的謝賢過世，享壽89歲。謝賢一生情史備受關注，其中與「影壇第一美女」甄珍的婚姻最令人難忘，兩人雖然結婚不到3年便離婚，但相隔43年後再度同台，不僅一笑泯恩仇，謝賢更大方向甄珍打趣說「還愛著妳，等妳回來」，兩人自然互動感動不少網友，也讓謝賢被封為「最有風度的前夫」。謝賢與甄珍1974年在香港秘密註冊結婚，當時甄珍不顧家人反對嫁給初戀謝賢，但是婚後因工作聚少離多，加上外界因素影響，兩人1976年協議分居，1977年正式離婚，這段婚姻僅維持約3年。儘管最終分開，謝賢始終對這段感情念念不忘。直到2019年，在共同好友牽線下，謝賢與甄珍於高雄舉辦的活動再度同台，這也是兩人離婚43年後首度公開破冰。當時82歲的謝賢健康狀態仍很好，兩度來台力挺甄珍的新書及影展，還在慈善晚宴共舞、談笑風生，互動自然，絲毫沒有昔日夫妻分開後的尷尬。謝賢與甄珍當年接受媒體專訪，被問到重逢的心情時，在訪問過程中得知甄珍曾因胃出血住院，謝賢又幽默說道：「她見到我好了一點，我就是妳的藥。」一句話逗笑全場，甄珍則笑著強調，兩人就是很好的朋友。謝賢現場也大方公開向甄珍說：「我永遠愛妳。」甄珍則感性回應：「你對我的愛，我會永遠珍惜。」談起當年離婚，謝賢更大方向媒體承認：甄珍後來也曾感性表示，當時兩人晚年互動在網路上掀起熱烈討論，不少網友認為，謝賢真正做到了分手後依然彼此尊重。許多人留言表示：「分開也是朋友，這才是真君子」、「愛得風流、不下流」、「真正放下了才有這樣的從容」、「謝賢真的好幽默」、「看得出來是真情」、「這種跨越40多年的和解很不容易」。也有人認為，如今謝賢辭世，這段跨越半世紀的感情故事，在兩人晚年一笑泯恩仇、互相祝福後，也成為許多影迷心中最溫暖的一幕。