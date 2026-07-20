謝霆鋒父親、有「四哥」之稱的謝賢過世，享壽89歲。謝賢一生情史備受關注，其中與「影壇第一美女」甄珍的婚姻最令人難忘，兩人雖然結婚不到3年便離婚，但相隔43年後再度同台，不僅一笑泯恩仇，謝賢更大方向甄珍打趣說「還愛著妳，等妳回來」，兩人自然互動感動不少網友，也讓謝賢被封為「最有風度的前夫」。
與甄珍婚姻僅3年！謝賢離婚後每晚跑到山上痛哭
謝賢與甄珍1974年在香港秘密註冊結婚，當時甄珍不顧家人反對嫁給初戀謝賢，但是婚後因工作聚少離多，加上外界因素影響，兩人1976年協議分居，1977年正式離婚，這段婚姻僅維持約3年。
儘管最終分開，謝賢始終對這段感情念念不忘。他曾在自傳中透露，簽下離婚協議後，獨自開車到山頂痛哭15分鐘，坦言對甄珍用情很深。
直到2019年，在共同好友牽線下，謝賢與甄珍於高雄舉辦的活動再度同台，這也是兩人離婚43年後首度公開破冰。當時82歲的謝賢健康狀態仍很好，兩度來台力挺甄珍的新書及影展，還在慈善晚宴共舞、談笑風生，互動自然，絲毫沒有昔日夫妻分開後的尷尬。
謝賢與甄珍當年接受媒體專訪，被問到重逢的心情時，謝賢毫不掩飾內心情感，望著甄珍笑說：「我現在還愛著妳，還在等妳回來！」讓甄珍當場害羞摀臉哈哈大笑。
離婚43年後破冰！謝賢打趣一句「還愛著妳」成經典
在訪問過程中得知甄珍曾因胃出血住院，謝賢又幽默說道：「她見到我好了一點，我就是妳的藥。」一句話逗笑全場，甄珍則笑著強調，兩人就是很好的朋友。
謝賢現場也大方公開向甄珍說：「我永遠愛妳。」甄珍則感性回應：「你對我的愛，我會永遠珍惜。」謝賢更不改風趣本色笑說：「希望妳以後多見我一下，因為妳再不看我，我就掰掰了。」深情又帶點玩笑的話語，也成了兩人重逢最令人難忘的一幕。
談起當年離婚，謝賢更大方向媒體承認：「她離開我的時候，我很傷心，我可以一個人半夜開車到香港山頂，每天晚上上去哭。」
甄珍後來也曾感性表示，謝賢是一個善良厚道的人，如果人生能重來，「我還是會嫁給謝賢，只是可能不會離婚。」
眾人狂讚「最有風度前夫」：分開後還能當朋友
當時兩人晚年互動在網路上掀起熱烈討論，不少網友認為，謝賢真正做到了分手後依然彼此尊重。許多人留言表示：「分開也是朋友，這才是真君子」、「愛得風流、不下流」、「真正放下了才有這樣的從容」、「謝賢真的好幽默」、「看得出來是真情」、「這種跨越40多年的和解很不容易」。
也有人認為，相較於部分名人離婚後公開互相指責，謝賢始終沒有詆毀前妻，反而大方承認自己的不足，展現成熟與氣度，可說是「最有風度的前夫」。如今謝賢辭世，這段跨越半世紀的感情故事，在兩人晚年一笑泯恩仇、互相祝福後，也成為許多影迷心中最溫暖的一幕。
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謝賢與甄珍1974年在香港秘密註冊結婚，當時甄珍不顧家人反對嫁給初戀謝賢，但是婚後因工作聚少離多，加上外界因素影響，兩人1976年協議分居，1977年正式離婚，這段婚姻僅維持約3年。
儘管最終分開，謝賢始終對這段感情念念不忘。他曾在自傳中透露，簽下離婚協議後，獨自開車到山頂痛哭15分鐘，坦言對甄珍用情很深。
謝賢與甄珍當年接受媒體專訪，被問到重逢的心情時，謝賢毫不掩飾內心情感，望著甄珍笑說：「我現在還愛著妳，還在等妳回來！」讓甄珍當場害羞摀臉哈哈大笑。
離婚43年後破冰！謝賢打趣一句「還愛著妳」成經典
在訪問過程中得知甄珍曾因胃出血住院，謝賢又幽默說道：「她見到我好了一點，我就是妳的藥。」一句話逗笑全場，甄珍則笑著強調，兩人就是很好的朋友。
談起當年離婚，謝賢更大方向媒體承認：「她離開我的時候，我很傷心，我可以一個人半夜開車到香港山頂，每天晚上上去哭。」
甄珍後來也曾感性表示，謝賢是一個善良厚道的人，如果人生能重來，「我還是會嫁給謝賢，只是可能不會離婚。」
當時兩人晚年互動在網路上掀起熱烈討論，不少網友認為，謝賢真正做到了分手後依然彼此尊重。許多人留言表示：「分開也是朋友，這才是真君子」、「愛得風流、不下流」、「真正放下了才有這樣的從容」、「謝賢真的好幽默」、「看得出來是真情」、「這種跨越40多年的和解很不容易」。
也有人認為，相較於部分名人離婚後公開互相指責，謝賢始終沒有詆毀前妻，反而大方承認自己的不足，展現成熟與氣度，可說是「最有風度的前夫」。如今謝賢辭世，這段跨越半世紀的感情故事，在兩人晚年一笑泯恩仇、互相祝福後，也成為許多影迷心中最溫暖的一幕。