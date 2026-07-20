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《少林足球》差點胎死腹中！謝賢零片酬力挺周星馳

▲由周星馳自編自導自演的《少林足球》自 2001 年上映以來，不僅在全球狂捲約 5000 萬美元的驚人票房，更成為無數影迷心中無法超越的喜劇神作。（圖／翻攝自微博）

▲謝賢飾演強雄與達叔飾演的明鋒多段對戲，時至今日仍是經典。（圖／少林足球劇照）

後輩教演戲也虛心受教！周星馳教謝賢演出細節花絮流出

▲少林足球拍攝時，周星馳身為後輩導演，但他仍一字一句、甚至連情緒轉折的細節都極其嚴格地對謝賢進行提醒與示範。（圖／翻攝畫面）

心疼踩頭吳孟達！三大傳奇影星交織出永恆的影史經典

▲謝賢飾演強雄用腳踩達叔頭的經典橋段，其實是達叔本人與周星馳強烈要求下才誕生的鏡頭。（圖／少林足球劇照）

香港一代傳奇巨星「四哥」謝賢，於今（20）日以 89 歲高齡安詳離世。其子謝霆鋒與女兒謝婷婷悲痛發文證實死訊，消息一出瞬間讓全亞洲的影迷陷入深沉哀悼。對於台灣觀眾而言，對謝賢最不可磨滅的銀幕記憶，莫過於他在周星馳經典電影《少林足球》中，演活了最大反派「強雄」，那句名言「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥？」至今仍是網路神級迷因與流行語，隨著他的遠去，這段經典也正式成為絕響，而拍攝期間的秘辛也隨著影片流出。由周星馳自編自導自演的《少林足球》自 2001 年上映以來，不僅在全球狂捲約 5000 萬美元的驚人票房，更成為無數影迷心中無法超越的喜劇神作。然而大眾起初不知道，這部經典當年險些因為資金匱乏而胎死腹中。2000 年開拍之際，《少林足球》整部戲的製作預算僅有緊迫的 1000 萬港幣（約合新台幣 4000 萬元），在需要動用海量群眾演員與特效的前提下，演員片酬預算被壓縮到了極致，導致張柏芝、莫文蔚等一眾大咖都只能以友情價低薪客串。當時，周星馳認定片中執掌「魔鬼隊」的終極大反派強雄，絕對要由四哥謝賢飾演，甚至咬牙籌措了 100 萬港幣的片酬，親自邀請當時早已淡出影壇多年的謝賢出山。沒想到，當謝賢得知這部電影的核心內涵是周星馳為了向其已故摯友「功夫巨星李小龍」致敬後，謝賢也表示，既然是致敬老友李小龍，這筆錢他絕對不能收，以「零片酬」義挺劇組。這份無私的豪情瞬間為周星馳省下了百萬預算，成為《少林足球》得以順利誕生、產出無數震撼特效的重要幕後大功臣。在《少林足球》斬獲空前成功後，近年許多珍貴的幕後側拍花絮也陸續曝光，其中一段周星馳在片場「指導」謝賢演戲的畫面，至今仍被影迷奉為美談。那場戲正是強雄與黃金右腳「達叔」吳孟達在辦公室對峙的重頭戲，畫面中雖然周星馳是資歷較淺的後輩導演，但他仍一字一句、甚至連情緒轉折的細節都極其嚴格地對謝賢進行提醒與示範。面對後輩導演近乎苛刻的要求，當時已經是天王級人物的謝賢不僅毫無慍色，反而展現了頂級演員的專業素養，極其虛心地聆聽周星馳的講解，並不斷根據指導調整自己的眼神與語氣，強雄那句「貪心而已」，謝賢更是對著周星馳練習了好幾遍，最終打造出充滿極致壓迫感的影史經典片段。除了對導演的尊重，謝賢對同輩演員的敬重更讓人動容。劇中另一段讓人恨得牙癢癢的劇情，是強雄為了徹底羞辱明鋒（吳孟達飾），在大庭廣眾之下用皮鞋強行踩住明鋒的頭。這段情節其實是吳孟達為了凸顯角色的悲劇性與強雄的殘暴，主動要求謝賢「一定要狠狠踩自己的頭」。謝賢聽到這個要求時起初強硬拒絕，直呼：「這不是侮辱嗎？不行，我不同意！絕對不同意這樣演」。最終是在吳孟達本人與周星馳再三懇求與解釋劇本張力後，謝賢才決定放手去演。謝賢零片酬支援周星馳，更虛心接受各種指導，最終演活了《少林足球》的強雄，也讓大批影迷盛讚四哥，「前輩坦然接受後輩教戲，謝賢沒得說，一直很喜歡他」、「很多前輩不喜歡周星馳就是因為這樣，但也只有四哥這種真正的演員懂他」、「謝賢老爹當初對這幕是很排斥的，但在達叔和星爺解釋後才願意放手去演」。