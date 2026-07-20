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台股上周受到美伊衝突升溫、美國升息疑慮等利空衝擊，盤勢劇烈震盪，不過被譽為「第四法人」的定期定額投資人並未退場，反而趁回檔積極加碼市值型ETF。其中，「國民ETF」元大台灣50（0050）投資人數一舉衝上335.7萬人，續創歷史新高，並進一步拉開與台積電（2330）的差距，穩居台股最受投資人青睞的標的。根據集保結算所最新統計，市值型ETF人氣持續攀升，0050投資人數來到335.7萬人、元大台灣50正2（00631L）則達32.3萬人，雙雙改寫歷史新高。其中，0050單周增加4.5萬名投資人，不僅蟬聯ETF冠軍，也超越所有上市個股，顯示市場震盪期間，投資人仍透過市值型ETF布局台股核心資產。值得注意的是，0050投資人數已連續五周增幅超越台積電，目前領先幅度擴大至41.5萬人，首度突破40萬大關，也反映「存個股不如存ETF」的投資趨勢持續發酵。投資人數增加的同時，資金也持續流入市值型ETF。7月17日台股寫下史上最大單日跌點，0050與00631L成交金額卻同步刷新歷史紀錄，顯示市場逢低承接力道強勁。統計上周，0050與00631L淨申購金額分別達359.2億元、228.3億元，高居全體台股ETF冠、亞軍，反映市場資金仍持續看好台股中長線表現。法人分析，每當市場因系統性利空出現修正，後續反彈往往由大型權值股率先領軍。在個股全面震盪、選股難度提升之際，0050可一次布局台灣大型龍頭企業，兼具分散風險及掌握大盤行情優勢，因此成為資金逢低布局的重要工具。除了市值型ETF持續吸金，高股息ETF同樣受到投資人青睞。元大高股息（0056）與群益半導體收益（00927）上周投資人數皆增加逾萬人，雙雙擠進周增排行榜前段班。其中，0056受惠本季配息創新高，最新投資人數已達162萬人，正式超越國泰永續高股息（00878），成為目前市場投資人數最多的高股息ETF，顯示在震盪行情中，兼顧收益與防禦性的高股息商品仍具高度吸引力。