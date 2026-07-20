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肉包抱枕使用三年面目全非

肉包抱枕該如何維持蓬鬆？

肉包抱枕怎麼清洗？

日本知名家居品牌「宜得利」（NITORI）在2023年曾推出一款超夯的「肉包抱枕」，在日本與台灣一度相當熱銷。如今已過三年，這顆肉包究竟變成什麼樣子？日本有使用者曬出三年前購買的抱枕以及全新商品，比對後發現完全成了不一樣的食物，如何保養肉包抱枕頓時成為議論話題。在社群平台X上，一名使用者「sxexnxaxs」發出家中的宜得利肉包抱枕使用狀況對比照，可看到有三顆肉包放在沙發上，新買來的抱枕外觀相當蓬鬆，就像剛出籠的肉包；使用一年的肉包則稍稍扁掉，看起來像是湯包，最早買來的已過了三年，完全不配稱為肉包，乾扁的形狀宛如一顆餡餅。這則貼文吸引超過630萬人次觀看，亦有許多購買同款肉包抱枕的使用者也曬出家中肉包近況，為何這款肉包歷經風霜後會變得如此下場？使用者補充，其實這款肉包抱枕正常使用情況下不會在一年就變成這樣，家裡的抱枕算是「過度使用」的結果，因為每天都被當成滾來滾去的枕頭用。除此之外，經常清洗也是原因之一。有其他購買這款的使用者透露小撇步，只要用投幣式自助洗衣店大型洗衣機清洗後，再進行烘乾，有時候還是能讓它恢復原狀。原本有些扁掉的靠枕每次用全自動洗衣機洗完再烘乾後，都會再度鼓起來一點。根據宜得利官網，這款抱枕名稱其實是靠墊，「內部餡料」僅有聚酯纖維棉，商品的重量大約0.9公斤，不過，談到該如何清洗時，宜得利官方提到，商品不建議直接使用洗衣機洗滌，因商品直接做清洗容易造成內部填充物結塊的情形。如有髒汙，清潔部分建議使用軟布沾取稀釋過的中性清潔洗劑輕輕擦拭，之後再用清水擦拭後風乾。