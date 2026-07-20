「大黑馬」維德角40歲「門將大叔」沃齊尼亞（Vozinha）也進入榜單，靠著勵志表現，擠下西班牙冠軍門神西蒙（Unai Simón）。

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隨著西班牙1：0奪下隊史第2冠，2026年美加墨世界盃也畫下句點，除官方各項獎項之外，美媒《ESPN》也評選本屆最佳11人陣容，阿根廷世界球王梅西（Lionel Messi）、金靴獎得主姆巴佩（Kylian Mbappé），挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）3位頂級球星都入選之外，世界盃結束後，《ESPN》以經典「4-2-3-1」陣型，排出本屆最佳11人陣容，作為當是帶最可怕的得分機器，哈蘭德無懸念成為10號位中鋒，左右兩側則是當代巨星姆巴佩與梅西，中場則有英格蘭貝林漢姆（Jude Bellingham）、摩洛哥布阿迪（Ayyoub Bouaddi），以及新科金球獎得主羅德里（Rodri），組成攻守兼備的超級陣容。西班牙本屆世界盃8場僅失1球，滴水不漏的後防線是最大功臣，庫巴西（Pau Cubarsí）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）與拉波特（Aymeric Laporte）3人都入選，搭配英格蘭主力後衛斯賓斯（Djed Spence）。最大黑馬莫過於守門員，《ESPN》並未選擇身價2200萬美元，效力頂級聯賽、西甲畢爾巴鄂的西班牙門將西蒙，反而是選進今年世界盃爆紅出圈的維德角門神沃齊尼亞，他本屆最驚奇一戰，莫過於小組賽對西班牙扛住全場轟炸，貢獻7次撲救，也讓他一戰成名，IG社群從5萬人變成破1000萬。最佳11人名單中，冠軍西班牙4人入選最多，英格蘭2人居次，此外法國、阿根廷、挪威、摩洛哥與維德角各1人。