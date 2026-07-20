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▲曾獲金馬獎終身成就獎的一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽，在黑白兩道地位極其崇高，曾出面協調謝賢與曾江的掌摑糾紛，他已於2022年不幸辭世。（圖／金馬執委會提供）

一代傳奇巨星「四哥」謝賢驚傳逝世，兒子謝霆鋒於今（20）日悲痛證實父親過世消息，享壽89歲。謝賢一生不僅留下了無數經典的影視作品，其敢言、火爆的真性情同樣轟動江湖。其中最令大眾難忘的，莫過於他當年與資深演員曾江的「世紀恩怨」，甚至曾當眾掌摑對方，引發港台黑白兩道大震盪。本文還原這場火爆衝突的始末與大反轉。2015年謝賢與曾江等人聯合主持外景節目《四個小生去旅行》，當時81歲的曾江因痛風發作，全程需要使用拐杖或坐輪椅移動。由於節目拍攝辛苦，謝賢等人不得不輪流推他，心中因此埋下不滿的種子。隨後在後期進行配音工作時，曾江不滿謝賢進度落後，在一旁鄙視踱步，此舉徹底點燃導火線。在隨後的宣傳發布會上，時年79歲的謝賢越說越氣，突然爆料曾江裝病、倚老賣老，隨後更情緒失控當眾怒搧曾江一巴掌，連在一旁勸架的胡楓眼鏡都被打飛，火爆場面震驚全港。這記驚天耳光隨即驚動了曾江的妹夫——台灣黑幫天下第一幫「竹聯幫」大老、一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽。王羽在黑白兩道地位崇高，實力令江湖忌憚。得知曾江受委屈後，王羽曾公開喊話要謝賢「爬來台灣見我」。謝賢身後雖有香港老牌幫會「聯公樂」前龍頭結拜兄弟鄧光榮撐腰，但鄧光榮當時已過世，失去大靠山的謝賢迫於江湖威勢，最終不得不低頭向曾江認錯道歉。值得一提的是，這兩位捲入恩怨的風雲人物王羽與曾江，皆已在2022年相繼過世，往事俱成歷史。雖然當年的黑道角力與掌摑傳聞滿天飛，但這場轟動港台的風波在幾年後迎來大反轉。謝賢與曾江晚年被拍到私下聚餐敘舊，兩人之間的感情完全沒有問題。曾江事後在接受訪談時更親自澄清，當年的掌摑衝突其實「很冤枉」，全是一手策劃的電視台宣傳手法，四個老戲精在鏡頭前放狠話只是演戲，兩人從年輕時就是摯友。如今隨著曾江與謝賢相繼離世，昔日的江湖恩怨早已隨風而逝，留給影迷的只有經典的銀幕角色。除了火爆脾氣，謝賢的精彩情史也是熱搜焦點。不論活到幾歲，他始終維持極佳的身高與挺拔體態。四哥年輕時風流倜儻，兩任老婆皆是絕色美女；晚年與相差49歲的上海女友Coco交往更轟動一時。雖然曾傳出八千萬天價分手費，但Coco之後親自澄清並無此事，並透露兩人最終因年齡機能差距分開，愛已昇華成永恆親情。謝賢的風流傳奇與近況風采，已成為影壇不可抹滅的不朽神話。