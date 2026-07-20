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▲MIKA 手捧「樂天桃猿乖乖骰子箱」，笑稱這是樂天最佳的應援道具。（圖／業者提供）

▲MIKA 全場微笑為每位購買乖乖骰子箱的粉絲簽名，粉絲直呼超親切。（圖／業者提供）

▲小小球迷隨同父母從球場追到大全聯，一睹女神MIKA的熱情魅力。（圖／業者提供）

乖乖攜手Rakuten Monkeys樂天桃猿在大全聯獨家推出話題聯名商品「樂天桃猿乖乖骰子箱」將經典國民零食乖乖與熱血職棒、球場應援文化結合，上市後在球迷社群掀起討論。為讓新竹地區的球迷也能近距離感受滿滿「猿氣」，乖乖於7月18日邀請人氣樂天女孩MIKA現身新竹大全聯忠孝店，化身活力十足的一日店長，與粉絲進行合影及簽名互動，吸引許多球迷提前到場排隊，現場歡呼聲與快門聲不斷，氣氛熱鬧。「樂天桃猿乖乖骰子箱」以乖乖經典 IP 為設計核心，融合樂天桃猿代表性的主視覺色彩與應援元素打造聯名外箱 ，不僅具備收藏價值，也兼具收藏展示與應援用途 ；每箱內含乖乖奶油椰子口味4包和Rakuten Girls限定應援毛巾1條。商品上市消息曝光後，乖乖及Rakuten Girls官方社群陸續釋出由樂天女孩與球團吉祥物「猿氣」共同開箱的短影音，趣味互動呈現聯名外箱、限定毛巾及進場應援的有趣互動，獲得球迷社群、運動內容創作者及開箱貼文接力分享，讓限定應援毛巾成為近期猿迷們討論收藏的話題周邊。本次擔任一日店長的MIKA，在球場上總以感染力的笑容與俐落舞技圈粉，是樂天的啦啦隊人氣擔當，本次難得來到新竹與粉絲近距離相見，也讓活動消息公布後迅速受到球迷關注。活動當天限量30名的互動機會吸引球迷排隊搶領，號碼牌在活動開始前就全數兌換完畢，展現MIKA的超高人氣。現場更出現不少熱情支持者。吳先生特地從苗栗前往新竹支持MIKA，並一口氣購入4箱「樂天乖乖箱」。他表示：「平常就很喜歡MIKA，這次難得能在新竹近距離見面，除了自己收藏，也想買來送給一起看球的朋友。」一箱箱聯名商品搭配限定毛巾排開，也成為現場吸睛的應援畫面。除了長期支持球隊的忠實球迷外，活動現場也吸引許多親子同樂。8歲的小球迷陳小弟平時經常與家人前往樂天桃園棒球場看球，這次也把握機會，在球場外近距離與喜愛的應援女神MIKA互動。活動中，小球迷開心拿著應援毛巾與MIKA合影，並分享平時很喜歡看MIKA跳舞，能獲得簽名感到非常開心，未來也要帶著毛巾到球場為球隊加油。純真的分享也感染現場氣氛，讓MIKA與球迷們留下溫馨難忘的互動時刻。活動現場同步推出門市限定加碼抽獎，消費者憑活動當日於大全聯新竹忠孝店購買「乖乖五入綜合袋」之發票，即可參加抽獎，有機會獲得樂天女孩或乖乖周邊商品好禮。不少民眾完成與MIKA互動後，也踴躍參與抽獎，讓現場不僅是粉絲見面會，更結合國民零食、職棒應援與球迷互動元素，打造充滿歡樂的應援體驗。乖乖表示，此次推出「樂天桃猿乖乖骰子箱」，將陪伴台灣人成長的經典零食，結合職棒應援文化與樂天女孩魅力，希望讓消費者在享受熟悉美味的同時，也能收藏專屬於球季的應援回憶。每箱內含乖乖奶油椰子口味4包及Rakuten Girls限定應援毛巾1條，目前已於全台大全聯，以及全聯（桃園、新竹區域門市）販售中，實際商品庫存與販售情況依各門市公告為準。無論是日常分享、收藏限定周邊，或帶著應援毛巾進場為球隊加油，都能以最具「猿氣」的方式，為生活與賽事增添更多樂趣。