2026大暑節氣將於本周四（7月23日）到來，但正好恰逢星象逆行期，根據命理專家邱彥龍表示，水星仍處於逆行狀態，海王星、冥王星同步逆行，代表未來約16天，全球恐怕會迎來局勢重整情況。如想在大暑期間轉運，可以參考大暑開運3招，包括參拜神明、穿著幸運色衣服如黃色、綠色或配戴飾品等，進一步增加貴人運、擋小人詐財。
7/23大暑罕撞三星逆行！未來16天運勢將迎變局
7月23日將正式進入大暑節氣，同時太陽正式進入獅子座，象徵下半年正式邁入「展現實力、爭取舞台」的新階段，但根據命理專家邱彥龍分析，今年大暑星盤並非一路高歌猛進，而是在光明中夾帶挑戰，水星仍處於逆行狀態，海王星、冥王星同步逆行，代表未來約16天，全球將持續處於資訊混亂、局勢重整與人心考驗的階段。
水逆期間容易因資訊不完整、溝通產生誤會或情緒化反應而做出錯誤決策。但邱彥龍表示，水星逆行將在7月24日轉回順行，轉正後情況會開始好轉。但還是提醒，無論是投資簽約、跳槽創業或重大合作，都應多查證、多確認，不要因一時的消息或市場氣氛而衝動行事。
大暑開運法攻略！拜神明、挑幸運色、戴飾品限定改運
同時，邱彥龍亦提供3招改運法，包括「參拜神明、穿幸運色衣服、在大暑期間配戴飾品」等，藉此轉運、擋小人詐財，並提醒大家，大暑期間容易被表象、流言或情緒遮住判斷，大至國家決策，小至個人感情與工作，都可能出現期待與結果不一致的情況，此時別急著下結論，要多方查證、聽取不同意見。
📍大暑開運第1招：參拜神明
▪️太陽星君－有助提升精神、信心與行動力。
▪️關聖帝君－求事業、正財、誠信與遠離小人。
▪️文昌帝君－幫助溝通、合約與判斷更清楚。
▪️玄天上帝、城隍爺（城隍夫人）－有助辨別是非、化解干擾。
▪️土地公（土地婆）、地基主與灶神－穩定家運、店運與現金流。
📍大暑開運第2招：衣服穿著幸運色
▪️金色、暖黃色－能增加自信與貴人運。
▪️米白色－可柔化過度強勢的氣場。
▪️酒紅色－有助穩住企圖心與魅力。
▪️深藍色－能降低水星逆行帶來的誤會。
▪️墨綠色－有助守財與理性決策。
📍大暑開運第3招：配戴特定飾品（大暑期間限定）
▪️黃金、黃寶石、黃水晶、金髮晶、鈦晶－提升財氣與成交力。
▪️雄黃－能增強財運與阻擋小人騙財。
▪️紅寶石、石榴石－能增強行動力與名聲。
▪️硃砂－能增強名氣又能快速斬斷小人。
▪️藍寶石、青金石、海藍寶石－可改善溝通。
▪️黑曜石－幫助遠離小人與情緒勒索。
▪️翡翠、祖母綠－有助穩定財庫與長期事業。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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7月23日將正式進入大暑節氣，同時太陽正式進入獅子座，象徵下半年正式邁入「展現實力、爭取舞台」的新階段，但根據命理專家邱彥龍分析，今年大暑星盤並非一路高歌猛進，而是在光明中夾帶挑戰，水星仍處於逆行狀態，海王星、冥王星同步逆行，代表未來約16天，全球將持續處於資訊混亂、局勢重整與人心考驗的階段。
大暑開運法攻略！拜神明、挑幸運色、戴飾品限定改運
同時，邱彥龍亦提供3招改運法，包括「參拜神明、穿幸運色衣服、在大暑期間配戴飾品」等，藉此轉運、擋小人詐財，並提醒大家，大暑期間容易被表象、流言或情緒遮住判斷，大至國家決策，小至個人感情與工作，都可能出現期待與結果不一致的情況，此時別急著下結論，要多方查證、聽取不同意見。
▪️太陽星君－有助提升精神、信心與行動力。
▪️關聖帝君－求事業、正財、誠信與遠離小人。
▪️文昌帝君－幫助溝通、合約與判斷更清楚。
▪️玄天上帝、城隍爺（城隍夫人）－有助辨別是非、化解干擾。
▪️土地公（土地婆）、地基主與灶神－穩定家運、店運與現金流。
▪️金色、暖黃色－能增加自信與貴人運。
▪️米白色－可柔化過度強勢的氣場。
▪️酒紅色－有助穩住企圖心與魅力。
▪️深藍色－能降低水星逆行帶來的誤會。
▪️墨綠色－有助守財與理性決策。
▪️黃金、黃寶石、黃水晶、金髮晶、鈦晶－提升財氣與成交力。
▪️雄黃－能增強財運與阻擋小人騙財。
▪️紅寶石、石榴石－能增強行動力與名聲。
▪️硃砂－能增強名氣又能快速斬斷小人。
▪️藍寶石、青金石、海藍寶石－可改善溝通。
▪️黑曜石－幫助遠離小人與情緒勒索。
▪️翡翠、祖母綠－有助穩定財庫與長期事業。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。