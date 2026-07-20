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7/23大暑罕撞三星逆行！未來16天運勢將迎變局

▲根據命理專家邱彥龍分析，今年大暑星盤並非一路高歌猛進，而是在光明中夾帶挑戰，水星仍處於逆行狀態，海王星、冥王星同步逆行，代表未來約16天，全球將持續處於資訊混亂、局勢重整與人心考驗的階段。（圖／Pexels）

大暑開運法攻略！拜神明、挑幸運色、戴飾品限定改運

包括「參拜神明、穿幸運色衣服、在大暑期間配戴飾品」等，藉此轉運、擋小人詐財

▲邱彥龍亦提供3招改運法，包括「參拜神明、穿幸運色衣服、在大暑期間配戴飾品」等，能藉此轉運、擋小人詐財。（示意圖／取自photo AC）

📍大暑開運第1招：參拜神明

▲大暑來臨後，可以參拜關聖帝君，向神明祈求事業、正財、誠信與遠離小人。（圖／翻攝自麻豆文衡殿-關聖帝君臉書專頁）

📍大暑開運第2招：衣服穿著幸運色

▲大暑期間，可以穿著金色、暖黃色等色系衣服，藉此增加個人自信與貴人運。（圖／取自pixabay）

📍大暑開運第3招：配戴特定飾品（大暑期間限定）

▲大暑期間配戴紅寶石，可以增強行動力與名聲。（圖／取自pixabay）

2026大暑節氣將於本周四（7月23日）到來，但正好恰逢星象逆行期，，進一步增加貴人運、擋小人詐財。7月23日將正式進入大暑節氣，同時太陽正式進入獅子座，象徵下半年正式邁入「展現實力、爭取舞台」的新階段，但根據命理專家邱彥龍分析，水逆期間容易因資訊不完整、溝通產生誤會或情緒化反應而做出錯誤決策。但邱彥龍表示，同時，，並提醒大家，大暑期間容易被表象、流言或情緒遮住判斷，大至國家決策，小至個人感情與工作，都可能出現期待與結果不一致的情況，此時別急著下結論，要多方查證、聽取不同意見。▪️太陽星君－有助提升精神、信心與行動力。▪️關聖帝君－求事業、正財、誠信與遠離小人。▪️文昌帝君－幫助溝通、合約與判斷更清楚。▪️玄天上帝、城隍爺（城隍夫人）－有助辨別是非、化解干擾。▪️土地公（土地婆）、地基主與灶神－穩定家運、店運與現金流。▪️金色、暖黃色－能增加自信與貴人運。▪️米白色－可柔化過度強勢的氣場。▪️酒紅色－有助穩住企圖心與魅力。▪️深藍色－能降低水星逆行帶來的誤會。▪️墨綠色－有助守財與理性決策。▪️黃金、黃寶石、黃水晶、金髮晶、鈦晶－提升財氣與成交力。▪️雄黃－能增強財運與阻擋小人騙財。▪️紅寶石、石榴石－能增強行動力與名聲。▪️硃砂－能增強名氣又能快速斬斷小人。▪️藍寶石、青金石、海藍寶石－可改善溝通。▪️黑曜石－幫助遠離小人與情緒勒索。▪️翡翠、祖母綠－有助穩定財庫與長期事業。