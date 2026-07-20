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中聯油脂致癌油風暴持續延燒，台北市長蔣萬安除要求總統賴清德向全民道歉、行政院長卓榮泰下台負責外，更號召民眾7月25日走上凱達格蘭大道抗議；而台中市長盧秀燕昨（19）日更宣布，將邀集各地方政府召開「反毒油線上國是會議」。對此，民進黨立委林楚茵公開相關稽查數據，狠酸蔣萬安根本是靠「蔣上街」掩蓋失職。林楚茵指出，地方稽查數據會說話，高雄18 件、台南284件、台中1次、台北0次。國民黨執政縣市放水「正藍軍」油商製毒油，結果現在「自導自演」上街頭，只為掩蓋台中市政府的失職！她怒轟，藍白政客「假食安之名，行卸責之實」，因為地方該做的都沒做！林楚茵進一步說明，全台初煉油廠只有3家，高雄台糖、台南大統益為什麼沒事？因為高雄5年查廠6次、抽驗18件，台南5年抽驗油品284件，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲第一線把關，而問題油廠所在的台中呢？市府公文攤開，8年來只抽驗1次中聯，而且沒有抽驗中聯油品是否含苯駢芘，距上次抽查更是800天前！「戳破725國民黨政治作秀鬧劇！」林楚茵提到，台北有精煉油商，但北市府驗過0次致癌物苯駢芘，衛生局長黃建華親口承認。她反嗆，蔣萬安還好意思問：「中央有驗嗎？」蔣萬安答不出來，只好「蔣上街」掩蓋失職！