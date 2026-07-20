我是廣告 請繼續往下閱讀

香港資深藝人謝賢（四哥）今（20）日傳出辭世消息後，除了引發各界悼念，網路上也再度瘋傳一則流傳多年的遺產傳聞。有消息指出，謝賢生前有意將部分遺產留給前媳婦張柏芝，甚至傳出「沒有謝霆鋒的份」，引發不少網友熱議。根據多年來流傳的港媒報導，謝賢一直十分疼愛張柏芝，即使她與謝霆鋒早已離婚，仍因為替謝家誕下Lucas、Quintus兩名孫子，被視為謝家重要的一份子。外界更盛傳，謝賢曾將張柏芝視為自己「唯一認定的兒媳」，因此有意在遺產規劃中保留一份給她，也因此衍生出「謝霆鋒反而分不到」等各種版本的說法。不過，截至目前為止，謝賢本人從未公開談論遺產分配，也沒有任何遺囑內容曝光，謝家人包括謝霆鋒、張柏芝及相關人士，也從未證實上述消息。近年網路流傳的「遺產留給張柏芝」、「謝霆鋒沒有繼承」等內容，多半源自網路傳聞與娛樂消息，並未獲得官方或家屬證實。