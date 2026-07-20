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提案改由檢驗單位通報 鄭：不用花錢就能補漏洞

「極其可恥！」致癌油事件持續延燒，中央與地方攻防再升級。台中市副市長鄭照新今（20）日重砲批評，中央兩年前未採納中台灣區域治理平台提出的食安制度改革建議，事發後反過來甩鍋地方基層、護航少數高官，甚至抹黑全國食安人員。他指出，地方早就建議將食品自主送驗結果的登錄責任，由業者改由檢驗單位負責，以防止延遲通報，但衛福部始終僅以「再研議」回應。鄭照新今天陪同台中市長盧秀燕北上，探視在凱達格蘭大道絕食抗議的國民黨青年，受訪時回應綠營質疑台中市政府8年僅抽驗中聯油脂一次，並將責任歸咎於業者自主送驗制度一事。他表示現行制度雖規定由業者自主送驗，但地方政府早已發現制度存在漏洞，因此兩年前就透過中台灣治理平台向衛福部提出修正建議，希望完善制度。鄭照新指出，地方當時建議，一旦檢驗單位發現送驗結果超標，就應直接通報主管機關，而不是等業者自行通報，如此便能避免此次中聯油脂延遲通報事件重演。他表示，這項建議只是調整行政流程，不需增加預算，也不涉及修建大型制度，卻能有效補強自主送驗制度的漏洞。但衛福部不是回覆「再研議」，就是認為現行《食品安全衛生管理法》規範已足夠，因此始終沒有推動。如果中央當時願意採納地方建議，這次事件未必會演變成今天的局面。鄭照新批評，地方政府提出制度改善建議時，中央置之不理；等到事件爆發、民怨升高後，又回過頭質疑制度有問題，甚至將責任推給地方政府抽驗不足。中央不願正視第一線提出的建議，反而把責任轉嫁給地方及基層食安人員，是典型的「出了事才找人背鍋」、「為了護航少數高官，不惜抹黑全國基層食安人員，還扯出各種理由卸責，我們認為這是極其可恥的。」