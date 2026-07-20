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韓國天團BTS（防彈少年團）今（20）日（美國時間19日）登上2026年世界盃決賽中場秀，成為首組站上世界盃決賽的韓國藝人，演出結束後，他們透過經紀公司BIGHIT MUSIC分享心情，直呼能站上夢想中的舞台，「真的像在做夢一樣。」BTS表示，從小就經常收看世界盃決賽，沒想到今日能夠親自站上這個世界矚目的舞台，「能參與世界盃決賽中場秀，是無比榮幸的事。」他們提到，能與多位國際級藝人以及可愛的小朋友們一起打造舞台，向全世界傳遞愛與希望，對他們來說意義深遠。談到一路走來的心情，BTS特別喊話全世界ARMY（粉絲名）：「多虧了ARMY一直以來不間斷的支持與強大的力量，我們才能站上今天這個舞台。」向所有一路陪伴他們的人表達感謝。當天演出中，BTS身穿韓國足球代表隊「紅魔鬼」精神的紅色戰袍登場，帶來代表作〈Dynamite〉，更與所有中場秀嘉賓合唱本屆世界盃主題曲〈We Dance〉，為全球數億觀眾留下難忘的一夜，替世界盃中場秀畫下精彩句點。