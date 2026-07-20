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▲ 《成都宴》每一道料理，都是這次旅程中吸取的料理手法與精神，透過台灣食材、季節風味與韻藏多年累積的料理技法，重新詮釋。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.20）

▲ 《成都宴》每一道料理，都是這次旅程中吸取的料理手法與精神，透過台灣食材、季節風味與韻藏多年累積的料理技法，重新詮釋。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.20）

在餐飲市場競爭日益激烈的環境下，如何持續推陳出新、讓顧客每次到訪都能感受到新鮮感，已成為餐廳經營的重要課題。「韻藏中餐廳」今年4至5月間安排團隊分兩梯次前往中國四川成都、眉山及重慶，深入當地市場、百年老店、米其林、黑珍珠餐廳、蒼蠅館子以及深受在地人喜愛的名店，透過實地探訪品嚐，感受在地民情與飲食文化，重新理解當代的川菜樣貌。此次觀摩也帶來難得的《成都宴》 ，7月24日與25日限定兩晚推出。「我們不是把成都搬來台灣，而是讓川味，在台灣繼續生長。」韻藏中餐廳總經理翁明道表示，此次遠赴成都，真正想學習的是現存川菜經典菜式中不變的靈魂與精神，同時理解伴隨時空更迭及風土人文不斷演變至今呈現出來的多元風貌。因此，團隊回國後透過不斷的討論、思考、轉化與創新，陸續推出屬於台灣人的「韻藏川菜」。而這次韻藏成都學習之旅更定位為韻藏料理人的重新啟程。也是韻藏經營團隊「世界餐桌計畫」的起點，未來團隊將持續走訪不同城市，透過深入觀察與文化交流，學習各地的飲食精髓，帶回台灣，孕育出屬於台灣人的好味道。韻藏《成都宴》每一道料理，都是這次旅程中吸取的料理手法與精神，透過台灣食材、季節風味與韻藏多年累積的料理技法，重新詮釋。推出錦官迎賓九味碟、沙干裙邊排翅盅、金蒜銀絲大蝦球、脆皮花椒片皮鵝、古法花生糖鍋盔、濃香杏汁燉燕窩等。其中，「錦官迎賓九味碟」將此次成都觀摩最具代表性的九種風味濃縮於九道迎賓喜碟之中，由清鮮到濃香，揭開成都宴的味蕾序章。「藿香蜀味乾煎魚」是以台灣魚種演繹四川藿香風味、融合四川獨特草本香氣與粵菜細膩火候，將成都街頭記憶轉化為宴席菜色。強調五感體驗的「金蒜銀絲大蝦球」鮮蝦飽滿彈牙，搭配蒜香與吸滿鮮味的粉絲，風味絕佳。除了限定宴席菜單之外，席間也安排川劇變臉演出、奉茶儀式，以及屬於四川風味的手作伴手禮。韻藏《成都宴》7月24日與25日限定兩晚，席次有限，需事先預定。