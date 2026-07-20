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▲每款附有1張專屬飲品人格角色卡與1張刮刮卡，以及1款品牌絨毛磁鐵吊飾娃娃。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家「三麗鷗夏日慶典雙倍可愛盒玩」與「三麗鷗曬黑系購物袋徽章組」。（圖／7-11提供）

▲7-11自7月22日起獨家推出近期超火紅「三麗鷗曬傷系列」。（圖／7-11提供）

▲美廉社推出全新品項「榛果拿鐵」，6件只要299元，平均單杯不到50元。（圖／官方提供）

7-11看好品牌IP化商機，首度將CITY CAFE經典飲品擬人化，打造8款超萌咖啡角色絨毛磁鐵吊飾娃娃，讓日常飲用的咖啡搖身一變成為可收藏、可陪伴的小物。7月22日起，消費者購買指定飲品滿額，再加129元即可帶回家。此外，人氣爆棚的「三麗鷗曬傷系列」也同步獨家開賣，Hello Kitty、美樂蒂等角色換上夏日小麥肌，推出多款限定周邊。7-11首度將CITY CAFE品牌擬人化，西西里風檸檬氣泡咖啡、濃萃系列、厚乳拿鐵與風味飲系列等經典飲品化身IP角色。7月22日至8月4日，購買CITY CAFE、CITY PRIMA指定飲品滿百元，加129元就能獲得1款。(滿額不含espresso、不可思議咖啡、周邊商品等)；或用小7集點活動集點加價129元也可得1款。8款造型隨機出貨，下層是品牌絨毛磁鐵吊飾娃娃，上層打開杯蓋還能獲得刮刮卡，最大獎有機會抽到365杯中杯美式1年份咖啡商品提貨卡（1名），或是第二大獎為全套IP品牌娃娃8款（共3名）。另有指定CITY CAFE飲品同價位買1送1、指定飲品任2杯89折、79折、69折等獎項，每天喝CITY CAFE讓好運降臨，杯杯驚喜！讓你揭密充滿Surprise！7-11自7月22日起更獨家推出近期超火紅「三麗鷗曬傷系列」，將 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗等人氣角色變身小麥膚色結合西瓜、冰淇淋、煙火、團扇等元素注入夏日祭典氛圍，全系列共推出4款商品，還有8月18日前還有任兩件88折。「三麗鷗夏日慶典雙倍可愛盒玩（絨毛包+飲料提袋）」（199元）：角色大頭絨毛包內含飲料提袋，可放入消暑手搖飲方便帶著走。「三麗鷗曬黑系購物袋徽章組」（199元）：有5款設計，另有1款隱藏款設計；大容量背心購物袋可以滿足購物需求，外出採買最方便，隨附徽章可隨心裝點在包包或衣服上「Hello Kitty19吋超輕量傘-祭典款、「Hello Kitty19吋超輕量傘-夏日款」（399元）：三折收納不佔空間，輕巧好攜帶。遮陽防雨都OK，晴雨兩用超實用。美廉社推出全新品項「榛果拿鐵」，以香醇咖啡融合榛果堅果香氣，打造甜香順口、層次豐富的日常咖啡新選擇，即日起透過美廉社APP隨買隨取購買，6件只要299元，平均單杯不到50元。除了新品咖啡登場，迎戰高溫天氣，美廉社同步推出兩款消暑系新品「金桔檸檬飲(L)」與「冰黑糖冬瓜檸檬飲(L)」，酸甜清爽、解渴消暑，即日起透過美廉社APP隨買隨取，3件只要99元，平均一杯只要33元！