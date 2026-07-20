《外送員權益保障及外送平臺管理法》將於明（21）日正式上路，外送員每筆訂單基本報酬、保險及申訴制度都將獲得更明確保障。不過，平台營運成本也可能同步增加，對消費者來說最關心的就是「外送會不會變貴？」不具名的外送平台業內人士接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時直言，平台初步以最樂觀情境試算，整體相關成本可能增加超過3成，他直言，未來外送費、會員方案或優惠活動都有調整可能，只是實際時間與幅度仍須觀察新制上路後的營運情況。
外送專法7月21日上路
根據勞動部公告，外送專法自2026年7月21日起施行，明定外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於接單至完成訂單期間，按比例換算最低時薪的1.25倍，且每筆訂單不得低於45元。此外，平台須提供可核對的報酬明細，報酬應全額直接給付，每月至少發放2次。新法也規定，平台不得任意停權或終止外送員契約等。
保險保障擴大
除了基本報酬提高，保險也是平台成本明顯增加的一環，外送專家指出，過去平台已替外送員投保團體傷害保險，部分責任保險則以接單、配送期間為保障範圍；新制上路後，責任保險保障將擴大至完整「上線期間」，即使外送員已開啟平台程式、尚未接到訂單，也須納入保障。新法同時要求平台替外送員投保團體傷害保險及責任保險，並負擔符合資格外送員參加勞工職業災害保險的保費。
點外送會變貴嗎？專家：各項費用都有可能調整
外送專家初步估算，兩大外送平台原本每年相關保險支出可能約3億元，新制上路後，整體產業年度保險成本可能增加至4.5億元以上，甚至接近5億元，外送專家指出，當外送員報酬、保險及系統管理成本同時增加，平台勢必要重新計算營運模式，以較樂觀情境估算，平台整體相關成本可能增加約30%，若實際配送時間拉長，或派單效率受到影響，增加幅度可能更高。
成本會如何反映，可能包括：
1.外送費、服務費提高
2.會員月費、免運門檻調整
3.商家抽成或平台費用增加
4.全平台通用優惠減少
5.優惠集中在特定店家、品項或時段
專家表示，平台初期會先觀察新制上路後的訂單量、平均配送時間及實際成本，再決定是否調整收費；若確定更動價格，也會事前通知消費者。
為何配送時間可能成為成本變數？
外送員的基本報酬，是依每筆訂單從接單至完成配送的時間計算，因此配送時間越長，平台須支付的基本報酬也可能越高。專家分析，塞車、餐廳候餐、消費者所在地難以進入，以及外送員同時使用多個平台等狀況，都可能延長配送時間。平台未來必須更精準判斷哪些屬正常延誤，哪些可能是不合理繞路，否則成本及消費者等待時間都可能增加。
優惠恐怕比漲價更早有感
相較於直接調高外送費，專家認為，消費者可能更早感受到「優惠縮水」，兩大平台過去常透過滿額折扣、買一送一、會員免運及折價券刺激訂單，但當營運成本增加，行銷預算可能從全面撒網，改成集中在特定商家及少數用戶。專家直言，未來優惠可能從做大做廣轉為做小做深，折扣還有但適用範圍縮小。
平台為了降低外送員報酬、保險及配送成本，未來可能更加強化「外帶自取」服務。專家指出，自取訂單不需要外送員完成配送，平台就能把部分預算轉為餐點折扣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據勞動部公告，外送專法自2026年7月21日起施行，明定外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於接單至完成訂單期間，按比例換算最低時薪的1.25倍，且每筆訂單不得低於45元。此外，平台須提供可核對的報酬明細，報酬應全額直接給付，每月至少發放2次。新法也規定，平台不得任意停權或終止外送員契約等。
除了基本報酬提高，保險也是平台成本明顯增加的一環，外送專家指出，過去平台已替外送員投保團體傷害保險，部分責任保險則以接單、配送期間為保障範圍；新制上路後，責任保險保障將擴大至完整「上線期間」，即使外送員已開啟平台程式、尚未接到訂單，也須納入保障。新法同時要求平台替外送員投保團體傷害保險及責任保險，並負擔符合資格外送員參加勞工職業災害保險的保費。
點外送會變貴嗎？專家：各項費用都有可能調整
外送專家初步估算，兩大外送平台原本每年相關保險支出可能約3億元，新制上路後，整體產業年度保險成本可能增加至4.5億元以上，甚至接近5億元，外送專家指出，當外送員報酬、保險及系統管理成本同時增加，平台勢必要重新計算營運模式，以較樂觀情境估算，平台整體相關成本可能增加約30%，若實際配送時間拉長，或派單效率受到影響，增加幅度可能更高。
成本會如何反映，可能包括：
1.外送費、服務費提高
2.會員月費、免運門檻調整
3.商家抽成或平台費用增加
4.全平台通用優惠減少
5.優惠集中在特定店家、品項或時段
專家表示，平台初期會先觀察新制上路後的訂單量、平均配送時間及實際成本，再決定是否調整收費；若確定更動價格，也會事前通知消費者。
外送員的基本報酬，是依每筆訂單從接單至完成配送的時間計算，因此配送時間越長，平台須支付的基本報酬也可能越高。專家分析，塞車、餐廳候餐、消費者所在地難以進入，以及外送員同時使用多個平台等狀況，都可能延長配送時間。平台未來必須更精準判斷哪些屬正常延誤，哪些可能是不合理繞路，否則成本及消費者等待時間都可能增加。
優惠恐怕比漲價更早有感
相較於直接調高外送費，專家認為，消費者可能更早感受到「優惠縮水」，兩大平台過去常透過滿額折扣、買一送一、會員免運及折價券刺激訂單，但當營運成本增加，行銷預算可能從全面撒網，改成集中在特定商家及少數用戶。專家直言，未來優惠可能從做大做廣轉為做小做深，折扣還有但適用範圍縮小。
平台為了降低外送員報酬、保險及配送成本，未來可能更加強化「外帶自取」服務。專家指出，自取訂單不需要外送員完成配送，平台就能把部分預算轉為餐點折扣。