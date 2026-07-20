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藝術才華注入精緻餐盤！細緻筆觸勾勒海龜無聲呼籲環保

▲周姵妤巧妙地利用透明果膠融合各種天然的食用色粉作為顏料，將平日在畫室裡練就的純熟畫工與色彩敏銳度，毫無保留地揮灑於餐盤之上。（圖／宜蘭縣政府）

手部微抖一下就得全盤重來！少女坦言「果醬作畫」極度考驗耐力

台灣學子實力再度驚艷國際舞台！國立宜蘭高中美術資優班的一年級學生周姵妤，憑藉著深厚的美術素養，大膽將繪畫專長跨界融入精緻廚藝。日前她遠赴馬來西亞參加「世界廚藝大賽」，在競爭極其激烈的果醬畫盤組中，以一幅栩栩如生的「海龜」與繽紛海洋生態創作震撼全場評審，脫穎而出、強勢摘下銀牌，以實力擦亮「宜蘭囝仔」的國際招牌。這盤在國際賽事中大放異彩的奪銀果醬畫，美麗的外表下其實包裹著周姵妤對地球環境保護的深刻關懷。身為美術資優班的學生，她在校方師長與教練的全力支持下，勇敢跨越舒適圈挑戰自我，嘗試將畫布換成光滑的餐盤。周姵妤巧妙地利用透明果膠融合各種天然的食用色粉作為顏料，將平日在畫室裡練就的純熟畫工與色彩敏銳度，毫無保留地揮灑於餐盤之上。她透過筆下在繽紛珊瑚礁中悠遊的靈動海龜，將青年世代對大自然的熱愛轉化為實體創作，無聲卻充滿力量地向國際評審與觀眾傳遞出守護海洋、正視塑膠與廢棄物污染議題的迫切呼喚。然而，要用「果醬」在光滑的瓷盤上作畫，實際操作起來遠不如外界想像中那般浪漫優雅。周姵妤在賽後坦言，整個創作與訓練過程充滿了常人難以想像的艱辛與挫折。由於果醬的質地非常特殊，呈現一種「不乾也不濕」的黏稠膠狀，在餐盤上勾勒線條時，極度考驗創作者對於手部力道與技巧的精準拿捏。在緊湊的比賽高壓下，只要手部出現一丁點極其微小的晃動，或者是筆尖不慎稍微觸碰到已經成型的盤面，整件耗費數小時的作品就會在瞬間融化毀損。面對這種「一失足成千古恨」的嚴苛容錯率，只要出一點差錯就必須忍痛將餐盤全部擦拭乾淨「全盤重來」，對參賽者的心理素質、專注力與耐力都是極其殘酷的考驗。周姵妤在國際殿堂大放異彩、成功為台灣爭光的捷報傳回國際與家鄉後，立刻引來宜中全校師生的歡欣鼓舞與熱烈喝采。宜蘭縣代理縣長林茂盛也在第一時間親自接見並公開表揚這位優秀的宜蘭女兒。林茂盛在表揚大會上感性表示，能在國際規格如此宏大、競爭如此白熱化的世界級賽事中摘下銀牌，實屬一件非常不容易的成就。