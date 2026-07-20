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Crunchyroll支援繁體中文 日本播出後最快一小時上線

▲Crunchyroll支援日本動畫同步跟播，部分作品最快可於日本播出後一小時內更新上線。（圖／Crunchyroll提供）

月費最低120元 Mega Fan支援離線觀看、四裝置串流

▲Crunchyroll總裁Rahul Purini表示，台灣是亞洲最具熱情的動漫社群之一，未來將持續投資在地市場。（圖／Crunchyroll提供）

Crunchyroll參加2026漫畫博覽會 現場與台灣粉絲見面

▲《咒術迴戰》第三季「死滅迴游 前篇」將登上 Crunchyroll，平台持續擴充人氣動畫片庫。（圖／Crunchyroll提供）

▲《劇場版〈鏈鋸人 蕾潔篇〉》也將於 Crunchyroll 上架，台灣動漫迷可透過平台觀看更多熱門作品。（圖／Crunchyroll提供）

全球動漫串流平台 Crunchyroll 今（20）日宣布進軍台灣、搶佔中文市場！推出繁體中文介面及繁體中文字幕，並強化日本動畫同步跟播服務，部分作品可在日本播出後一小時內更新。為慶祝在地化服務升級，Crunchyroll 將自7月21日至8月20日推出台灣用戶專屬訂閱5折優惠，並確定參加於7月23日登場的2026漫畫博覽會。Crunchyroll 表示，因應台灣動漫市場及粉絲需求，平台將持續擴充繁體中文介面、字幕與作品陣容，讓台灣觀眾能以更便利的方式觀看正版日本動畫，最新集數可配合日本播出時間更新，部分作品最快將於日本播出後一小時內上線。片庫內容涵蓋人氣經典及最新動畫作品，包括《咒術迴戰》、《劇場版〈鏈鋸人 蕾潔篇〉》等；2026年夏季也預計推出超過40部同步跟播新番，其中多部作品將提供繁體中文字幕。Crunchyroll 強調，目前已有越來越多作品字幕及平台介面支援繁體中文，未來數月還會陸續增加在地化內容，並持續改善字幕品質、跨裝置語言顯示一致性及整體操作體驗。Crunchyroll 在台灣提供「Fan」及「Mega Fan」兩種會員方案。Fan方案月費為新台幣120元；Mega Fan方案月費為135元，除享有無廣告觀看體驗，也支援離線觀看，並可同時在最多四台裝置播放。為慶祝擴大台灣在地服務，Crunchyroll 將於2026年7月21日至8月20日期間，推出台灣粉絲專屬訂閱方案5折優惠，讓尚未加入平台的動漫迷能以優惠價格體驗服務。Crunchyroll總裁Rahul Purini表示，拓展台灣業務只是開始，台灣是亞洲最具熱情的動漫社群之一，Crunchyroll將對台灣市場展開長期投資，希望透過繁體中文支援、日本同步跟播，以及持續增加的經典與新作片單，為粉絲帶來更完整的動漫體驗。Crunchyroll 由索尼影業與日本索尼音樂娛樂旗下Aniplex共同出資成立，長期與日本動畫創作者、出版社及產業夥伴合作，業務範圍除動畫串流外，也涵蓋劇場版電影、遊戲、實體活動、動漫周邊及產業新聞。除了升級串流服務外，Crunchyroll也宣布參加2026年漫畫博覽會。活動將於7月23日至27日在台北世貿一館舉行，品牌將進駐展場與台灣動漫迷互動，進一步擴大在台灣市場的實體活動布局。