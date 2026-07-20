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▲謝賢當年不僅公開帶著CoCo出席各類活動，並資助她前往英國留學，對女方可說是呵護備至。（圖／謝賢微博）

香港影帝「四哥」謝賢驚傳離世，消息震驚演藝圈。生前除了留下無數經典影視作品外，當年與「CoCo」馬小紅相差49歲的爺孫戀也轟動一時。不過這段戀情維持12年後，於2018年畫下句點，提及分手原因謝賢直言：「不想害人，她太年輕了。」而兩人分手後，一度傳出謝賢支付2千萬港幣（約新台幣8200萬元）的分手費給對方，引起外界熱議。謝賢69歲時曾與小49歲的上海女孩「CoCo」馬小紅有過一段12年的爺孫戀，他不僅公開帶著女方出席各類活動，並資助她前往英國留學，對CoCo可說是呵護備至，兩人一舉一動成為媒體關注焦點。不過，2018年謝賢與CoCo分手，當時謝賢對外表示自己年事已高，不希望年齡差距束縛對方的人生，直言：「不想害人，她太年輕了。」此外，謝賢之後提及這段感情時，更自爆兩人交往最後3年「有愛無性」，靠著吃飯、跳舞排解內心的寂寞。而兩人分開後，外傳謝賢支付CoCo 2千萬港幣（約新台幣8200萬元）的分手費，引發討論。但CoCo事後在直播中強調：「一個家庭在一起共同生活10幾年，我們也像普通的老百姓一樣，家庭的開銷，銀行的帳戶都是透明的，我們不存在誰給予誰，反正家裡有的大家就一塊用。」未正面承認或否認數字。謝賢今（20）日傳出辭世消息，享壽89歲，兒子謝霆鋒也在微博發文證實：「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。」表示爸爸將一生都奉獻給影視與娛樂，希望把歡樂和笑容帶給每一位觀眾。