在全球氣候變遷與2050淨零排放的浪潮下，再生能源與農業的共存共榮已成趨勢。然而，要在先天條件不良的土地上開出農業之花，過程遠比想像中艱辛。星耀投控於雲林縣口湖鄉椬梧地區推動的光電結合農業試驗計畫，面對沿海高鹽化、極度不利耕作的嚴峻土地挑戰，團隊經過長期栽植試驗與科學化管理，成功讓荒地逐步蛻變，並依據不同溫網室遮蔽率成功取得初步實證成果。
挑戰鹽化劣地極限 團隊不放棄的科學化逆境實驗
本案試驗場域位於雲林沿海，受環境衝擊，土壤條件極為貧瘠。有鑑於此，星耀特委託國立中興大學合作廠商-漢將農業生物科技公司導入專業農業技術與科學化試驗設計，針對土壤條件、遮蔽率與作物生長進行2年的觀測與分析。經土壤檢測數據顯示，該地有機質含量極低(低於2%)，部分區域的土壤電導度(EC值)甚至高達10-23 mS/cm，遠遠超過一般作物所能耐受的範圍，屬於標準的「不適耕作地」。
面對嚴峻的開局，團隊將挑戰視為驗證科學管理的試金石。為確保試驗結果具備客觀性與應用價值，場域建置4棟溫室與3棟網室，合計共7座獨立設施，總栽植面積達354坪，並設計40%、60%、80% 三種不同遮蔽率，同時設置無遮蔽對照區。透過持續的排水改善、鹽分淋洗、補充有機質等系統性改良，逐步將其轉化為可穩定栽培的農業生產環境，也驗證系統性土壤改良對光電農業場域的關鍵影響。
經多批次試驗 遮蔽率差異化成果初顯
連續三批次試驗結果顯示，光照強度與土壤鹽分為影響產量的兩項關鍵因素：
年度收成500公斤 收成作物全數回饋地方
在高鹽分土壤的嚴峻環境條件下，每一份收成都來之不易。自2025年啟動試驗以來，星耀於場域內陸續成功栽培小白菜、空心菜、萵苣、地瓜葉、高麗菜及番茄等共13種作物、累計收成約500公斤的安心農產，展現劣地質地復育與農電共生的階段性成果。
秉持企業深耕在地、回饋社區理念，所有收成作物均無償提供予後厝、梧北、成龍、蚵寮、家園青蚶等長青食堂，以及當地的學校與關懷據點，讓這份來自土地的成果轉化為支持地方的實際行動。
對星耀而言，成果不只是產量數據的累積，更代表著對土地復育與社區關懷與永續發展的長期承諾。未來將持續投入農電共生與環境改善工作，打造能源建設、農業生產與地方共榮並行的永續示範場域。
雖不具短期經濟規模 持續優化打造農電共生實證模式
星耀投控表示，受限於場址長期鹽化、地層下陷及海水倒灌等先天環境條件，現階段作物生產雖已展現階段性成果，但從商業經營角度觀察，仍不具備大規模推廣所需的經濟效益。然而，本計畫的初衷並非追求短期農業收益，而是希望透過實際驗證，為台灣面臨相同耕作困境的邊際土地尋找解方。
星耀指出，未來將持續以「光電結合農業試驗」的模式深化研究與優化管理。團隊將導入智慧灌溉與遠端監控，並統一灌溉設備以精準調控水分；面對雨季等氣候風險，則搭配田菁等耐鹽、耐浸水綠肥或採離地栽培等多元方式，持續累積不同作物的實證數據，期盼藉由科學化試驗與跨領域合作，為台灣再生能源與農業永續發展，提供具推廣價值的實務模式。相關試驗成果報告已公佈於官網供大眾檢視。
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本案試驗場域位於雲林沿海，受環境衝擊，土壤條件極為貧瘠。有鑑於此，星耀特委託國立中興大學合作廠商-漢將農業生物科技公司導入專業農業技術與科學化試驗設計，針對土壤條件、遮蔽率與作物生長進行2年的觀測與分析。經土壤檢測數據顯示，該地有機質含量極低(低於2%)，部分區域的土壤電導度(EC值)甚至高達10-23 mS/cm，遠遠超過一般作物所能耐受的範圍，屬於標準的「不適耕作地」。
連續三批次試驗結果顯示，光照強度與土壤鹽分為影響產量的兩項關鍵因素：
- 第一批次試驗：因低溫與高鹽度雙重影響，葉菜類總產量一度不到20公斤，對團隊形成嚴峻挑戰
- 第二批次試驗：經管理策略調整，福山萵苣產量成功提升至68公斤
- 第三批次試驗：小白菜產量進一步達到85.2公斤，明顯超越原先設定目標
在高鹽分土壤的嚴峻環境條件下，每一份收成都來之不易。自2025年啟動試驗以來，星耀於場域內陸續成功栽培小白菜、空心菜、萵苣、地瓜葉、高麗菜及番茄等共13種作物、累計收成約500公斤的安心農產，展現劣地質地復育與農電共生的階段性成果。
秉持企業深耕在地、回饋社區理念，所有收成作物均無償提供予後厝、梧北、成龍、蚵寮、家園青蚶等長青食堂，以及當地的學校與關懷據點，讓這份來自土地的成果轉化為支持地方的實際行動。
對星耀而言，成果不只是產量數據的累積，更代表著對土地復育與社區關懷與永續發展的長期承諾。未來將持續投入農電共生與環境改善工作，打造能源建設、農業生產與地方共榮並行的永續示範場域。
雖不具短期經濟規模 持續優化打造農電共生實證模式
星耀投控表示，受限於場址長期鹽化、地層下陷及海水倒灌等先天環境條件，現階段作物生產雖已展現階段性成果，但從商業經營角度觀察，仍不具備大規模推廣所需的經濟效益。然而，本計畫的初衷並非追求短期農業收益，而是希望透過實際驗證，為台灣面臨相同耕作困境的邊際土地尋找解方。
星耀指出，未來將持續以「光電結合農業試驗」的模式深化研究與優化管理。團隊將導入智慧灌溉與遠端監控，並統一灌溉設備以精準調控水分；面對雨季等氣候風險，則搭配田菁等耐鹽、耐浸水綠肥或採離地栽培等多元方式，持續累積不同作物的實證數據，期盼藉由科學化試驗與跨領域合作，為台灣再生能源與農業永續發展，提供具推廣價值的實務模式。相關試驗成果報告已公佈於官網供大眾檢視。