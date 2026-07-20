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▲星耀推動光電結合農業試驗計畫，建置60%遮光網室，福山萵苣生長良好並成功豐收，驗證適當遮蔽條件下作物栽培與農電共生的發展潛力。（圖／業者提供）

▲星耀於雲林口湖不適耕作地推動光電結合農業試驗計畫，透過土壤改良、多遮蔽率設計與智慧化管理，成功提升作物適應性，福山萵苣、甘藍及小白菜等作物收成表現亮眼。（圖／業者提供）

▲本計畫設置無遮蔽對照區，透過科學化試驗比較各類作物生長表現與產量差異。（圖／業者提供）

第一批次試驗：因低溫與高鹽度雙重影響，葉菜類總產量一度不到20公斤，對團隊形成嚴峻挑戰

第二批次試驗：經管理策略調整，福山萵苣產量成功提升至68公斤

第三批次試驗：小白菜產量進一步達到85.2公斤，明顯超越原先設定目標

▲星耀委託第三方單位於電場進行蔬菜栽培試驗，成果報告揭示，土壤EC值受設施型態與環境條件影響顯著。（圖／業者提供）

在全球氣候變遷與2050淨零排放的浪潮下，再生能源與農業的共存共榮已成趨勢。然而，要在先天條件不良的土地上開出農業之花，過程遠比想像中艱辛。星耀投控於雲林縣口湖鄉椬梧地區推動的光電結合農業試驗計畫，面對沿海高鹽化、極度不利耕作的嚴峻土地挑戰，團隊經過長期栽植試驗與科學化管理，成功讓荒地逐步蛻變，並依據不同溫網室遮蔽率成功取得初步實證成果。本案試驗場域位於雲林沿海，受環境衝擊，土壤條件極為貧瘠。有鑑於此，星耀特委託國立中興大學合作廠商-漢將農業生物科技公司導入專業農業技術與科學化試驗設計，針對土壤條件、遮蔽率與作物生長進行2年的觀測與分析。經土壤檢測數據顯示，該地有機質含量極低(低於2%)，部分區域的土壤電導度(EC值)甚至高達10-23 mS/cm，遠遠超過一般作物所能耐受的範圍，屬於標準的「不適耕作地」。面對嚴峻的開局，團隊將挑戰視為驗證科學管理的試金石。為確保試驗結果具備客觀性與應用價值，場域建置4棟溫室與3棟網室，合計共7座獨立設施，總栽植面積達354坪，並設計40%、60%、80% 三種不同遮蔽率，同時設置無遮蔽對照區。透過持續的排水改善、鹽分淋洗、補充有機質等系統性改良，逐步將其轉化為可穩定栽培的農業生產環境，也驗證系統性土壤改良對光電農業場域的關鍵影響。連續三批次試驗結果顯示，光照強度與土壤鹽分為影響產量的兩項關鍵因素：整體數據交叉分析顯示，在遮蔽率40%至60%的環境下，作物整體生長調適表現最佳；而80% 的高遮蔽條件則是一大考驗，須搭配耐蔭作物與精細的微氣候管理，以降低徒長與病害風險。試驗相關成果不僅驗證農電共生環境下之作物適應性與管理方式，亦為未來營農型光電案場達到法規要求之產量標準(慣行農法70%以上)提供了重要的實證基礎與參考依據。在高鹽分土壤的嚴峻環境條件下，每一份收成都來之不易。自2025年啟動試驗以來，星耀於場域內陸續成功栽培小白菜、空心菜、萵苣、地瓜葉、高麗菜及番茄等共13種作物、累計收成約500公斤的安心農產，展現劣地質地復育與農電共生的階段性成果。秉持企業深耕在地、回饋社區理念，所有收成作物均無償提供予後厝、梧北、成龍、蚵寮、家園青蚶等長青食堂，以及當地的學校與關懷據點，讓這份來自土地的成果轉化為支持地方的實際行動。對星耀而言，成果不只是產量數據的累積，更代表著對土地復育與社區關懷與永續發展的長期承諾。未來將持續投入農電共生與環境改善工作，打造能源建設、農業生產與地方共榮並行的永續示範場域。星耀投控表示，受限於場址長期鹽化、地層下陷及海水倒灌等先天環境條件，現階段作物生產雖已展現階段性成果，但從商業經營角度觀察，仍不具備大規模推廣所需的經濟效益。然而，本計畫的初衷並非追求短期農業收益，而是希望透過實際驗證，為台灣面臨相同耕作困境的邊際土地尋找解方。星耀指出，未來將持續以「光電結合農業試驗」的模式深化研究與優化管理。團隊將導入智慧灌溉與遠端監控，並統一灌溉設備以精準調控水分；面對雨季等氣候風險，則搭配田菁等耐鹽、耐浸水綠肥或採離地栽培等多元方式，持續累積不同作物的實證數據，期盼藉由科學化試驗與跨領域合作，為台灣再生能源與農業永續發展，提供具推廣價值的實務模式。相關試驗成果報告已公佈於官網供大眾檢視。