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台灣旅美強投鄧愷威今（20）日重返大聯盟出賽，代表休士頓太空人迎戰巴爾的摩金鶯，於第6局兩人出局時臨危受命登板。主投2.1局飆出3K無失分，招牌球種「橫掃球（Sweeper）」再度發威，其中一球軌跡相當浮誇，儘管最後「挖地瓜」提前落地，仍能製造揮空，打者考瑟（Colton Cowser）揮棒後也露出傻笑看呆的表情，引發球迷討論。鄧愷威此役展現強大壓制力，總計用46球、後援2.1局狂飆3次三振，投出1四壞、2觸身、挨1安，儘管控球不盡理想仍力保不失分，防禦率下修至 4.21，主因就在於橫掃球太難掌握，誇張的位移軌跡讓大聯盟打者完全摸不著頭緒。這場比賽的經典一幕發生在第7局。鄧愷威面對金鶯打者考瑟時，投出一顆位移幅度極大的84英哩橫掃球，只見這顆球尾勁極度刁鑽，在進壘時往打者內角竄，落點幾乎掉在打者身後，最後連捕手都未能接捕提前落地。然而，這顆宛如魔術般的變化球卻成功騙過考瑟，讓他反射性地大力揮空。當考瑟意識到自己徹底上當後，當場在打擊區露出傻眼的驚愕表情，隨後苦笑起來，成為打者面對這顆「魔球」時的真覺寫照。不僅主播與球評忍不住驚呼連連：「哇！這球差點直接砸在人身上，但打者竟然還是忍不住出棒了，你就知道這球有多誇張。」影片在網路上也蔚為流傳，球迷笑說，「好消息：球很會跑；壞消息：球很會跑」、「1人投球4人緊張」、「熟悉的鄧愷威回來了」