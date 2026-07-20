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▲「你家樓下」將對品質的堅持帶入每個家庭，讓高CP值成為日常。（圖／翻攝畫面）

近年社區型生鮮超市逐漸興起，社區生鮮超市品牌「你家樓下」以「省錢go ！便利go ！就在你家樓下」為品牌信念，打造貼近生活的社區生鮮超市概念店，希望把便利與高CP值帶回社區，盼成為社區居民採買生活所需時，第一個想到的地方。「你家樓下」持續拓點，繼基隆店開幕後，新北市三重首店預計7月29日開幕。總公司表示，2026年底展店目標為50家，全台長期展店目標則設定為2,500家，希望讓更多社區居民就近享受便利與實惠的生活採買體驗。不同於一般連鎖生鮮超市，「你家樓下」以在地商品為主，商品涵蓋生鮮、冷凍食品、調理食品，以及生活用品與家庭必需品，可一站式滿足家庭日常採買需求，讓消費者在住家附近即可完成採購。為了提供兼具品質與價格競爭力的商品，採全直營模式，商品直接與工廠及供應商合作，從生產端送達消費者手中，以降低成本，讓高CP值商品成為日常，而非短期促銷手法。此外，門市每週皆會推出新的團購活動與優惠內容，包括每週有產品特價、加價購及抽獎活動，讓消費者用實惠的價格，買到高CP值的商品。為歡慶三重店開幕，7月29日至8月2日推出開幕慶活動，第一重消費滿66元，即可依日期加購驚喜價商品，包括妙管家洗衣精補充包1元、大成香煎雞腿排39元等；第二重消費滿66元即可參與抽獎，獎項包括負離子吹風機、快煮壺與手持吸塵器等實用小家電；第三重只要親臨門市打卡分享，加1元即享日本酵素洗碗精。更多訊息可上「你家樓下」FB粉絲專頁或抖音查詢。