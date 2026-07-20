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不讓平台獨大 明訂外送員權益、商家知情權

注重交安、食安 平台須為外送員辦理交安、食安全訓練

《外送員權益保障及外送平台管理法》將於明（21）日零時正式施行。勞動部、經濟部、交通部及衛福部等部會近半年密切合作，完成《外送員權益保障及外送平台管理法施行細則》、《外送員終止外送服務契約經濟補償辦法》等4部會配套法規將與外送專法同步施行，共同打造更安全、透明、公平的外送產業環境。勞動部表示，近年外送產業快速發展，已經成為國民生活不可或缺的一環。但外送員因資訊掌握有限、議約能力較弱，在整體外送體系中，較外送平台弱勢，經過立法院朝野各黨團重視，於今年1月完成外送專法三讀。外送專法以四方關係衡平為核心，並採跨部會共同推動模式，由勞動部、經濟部、交通部及衛福部依職掌分工訂定相關配套規範，共同建構兼顧外送員、合作商家、消費者及平台業者權益的完整法制架構，促進外送產業健全發展外送產業健全發展。勞動部說明，新制在外送員權益保障方面，明確外送員報酬計算方式、停權或終止契約事由之合理性及救濟程序、派單資訊的透明度、強化外送工作期間商業保險保障、新增勞工職業災害保險可向平台業者申請支付、完善保險規範、職業安全教育訓練等事項執行細節，確保外送員的勞動權益能真正落實。經濟部則訂定《外送合作契約範本》，強化平台與合作商家間交易公平性，要求平台業者應保存契約、交易及結算等相關紀錄，明確規範結帳週期及對帳資訊提供方式；涉及抽成比例、收費項目、付款條件等重大事項，應經雙方合意後始得調整。交通部在消費者保障及交通安全管理方面，今日預告《外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項》及《外送員交通安全管理規則》草案，內容包含強化會員服務、訂單取消退款、交易資訊揭露及平台履約責任等規範，同時要求平台業者辦理外送員交通安全教育訓練。衛福部在食品安全管理方面，訂定《外送員之食品衛生安全教育訓練實施辦法》，要求平台業者辦理外送員食品衛生安全教育訓練，強化餐點取送、運送過程及外送箱衛生管理，降低配送過程食品污染風險，維護消費者食品安全。勞動部表示，已於勞動部官網建置「外送員權益保障專區」，彙整法令、子法、常見問答及宣導資料，以利各界了解外送專法相關資訊，同時建立常態性溝通機制，不定期邀集外送平台業者、外送工會及相關機關召開會議，確保制度順利上路。