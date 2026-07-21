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▲金慧峻與李棟旭分別後，本季被迫長大，成為購物中心代表。（圖／Disney+）

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每週三下午3點（台灣時間）更新2集

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▲日本男演員岡田將生初次演韓劇就獻給《殺人者的購物中心2》，劇中飾演神祕人J。（圖／Disney+）

Disney+原創韓劇《殺人者的購物中心2》7月22日正式開播，全劇共8集，每週三更新2集，8月12日迎來大結局，由李棟旭、金慧峻領銜主演，趙漢善、金海娜、金民、鄭潤廈、玄理、日本男星岡田將生、李泰榮等人共同演出。本季延續第一季結局，揭曉「鄭進灣其實沒死」的真相，並展開更大規模的全球殺手組織對決。《NOWNEWS今日新聞》整理《殺人者的購物中心2》收看平台、線上看連結、更新時間、劇情介紹、角色介紹與必看3大亮點，一次帶你看懂第二季。類 型：動作、驚悚、懸疑語 言：韓文集 數：8集主 演：李棟旭、金慧峻、趙漢善、金海娜、金民​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ 鄭潤廈、玄理、岡田將生、李泰榮播出日期：2026年7月22日～2026年8月12日更新時間：線上看連結：《殺人者的購物中心2》故事承接第一季結局，歷經殘酷接班訓練後，鄭智安（金慧峻 飾）正式成為神祕購物中心Murthe Help的新代表，原以為一切終於落幕，沒想到被認為已經身亡的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）竟然再度現身，揭開他消失期間的祕密。隨著兩人重新聯手，購物中心也迎來更大的危機，必須正面迎戰遍布全球的神祕殺手組織「巴比倫」。新一季不只動作場面全面升級，也將深入描寫鄭進灣的過去，以及智安如何真正成長為能夠守護購物中心的接班人。鄭智安的叔叔，也是神祕購物中心真正的創立者。第一季結尾留下生死未卜伏筆，第二季正式揭曉他其實成功活了下來，並將公開失蹤期間發生的一切，同時再次站上第一線迎戰敵人。失去雙親後由叔叔扶養長大，在第一季經歷生死戰後，逐漸成長為購物中心的新代表。第二季面對規模更龐大的敵人，她也必須證明自己已具備獨當一面的能力。敏慧是購物中心的重要角色，是鄭智安最可靠的幫手，不論近身格鬥、槍械或刀械都擁有頂尖實力，是名副其實的S級殺手。鄭進灣死後，她突然現身在鄭智安面前，神祕身分與驚人戰鬥力獲得所有人認可，此外還能說一口流利中文。第二季全新登場的重要人物，是一個充滿好奇心、散發危險氣息的人，同時兼具成熟與孩子氣的一面。第一季最後最大的懸念，就是鄭進灣究竟是否真的身亡。第二季直接揭曉答案，不只確認他成功生還，更將完整交代失蹤期間到底發生什麼事，也是整季最受期待的主線之一。相較第一季主要圍繞購物中心攻防戰，第二季敵人正式擴大到國際級殺手組織「巴比倫」，戰場全面升級，槍戰、近身搏鬥與追逐場面都比第一季更加浩大。第二季加入多位全新角色，其中最受矚目的就是日本演員岡田將生首次加入《殺人者的購物中心》宇宙。他飾演的J充滿神祕色彩，究竟是敵是友，將成為左右劇情的重要關鍵，也讓本季陣容更加豪華。