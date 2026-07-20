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曾在韓劇《請回答1997》中飾演徐仁國哥哥、現年51歲男星宋鍾鎬，近日在節目《我家的熊孩子》中，公開自己近年都接不到新作品，為了維持生計他決定跨足餐飲業，成為一家烤肉店的共同經營者，不僅要端盤子洗碗，還需要放下身段代客泊車，希望幫自己找到人生第二春。《我家的熊孩子》節目中可見，宋鍾鎬完全放下明星包袱，不僅站櫃檯接待客人，還備料送餐，甚至幫忙代客泊車，凡事親力親為，他坦言隨著演出機會越來越小，自己開始思考「如果不再當演員，未來該怎麼生活？」這時前輩建議他投入餐飲業，希望能幫自己找到另一條出路。雖然暫時離開螢光幕，但宋鍾鎬仍沒有放棄演戲夢想，他透露，店內工作的裴侖與千東彬也都是演員，他常鼓勵兩人不要放棄夢想，還分享自己的經歷讓他們堅持下去，甚至未來也打算繼續參加試鏡，爭取重返戲劇圈的機會。宋鍾鎬過去曾演出《巨商金萬德》、《公主的男人》、《天命》、《黃金新娘》等多部韓劇，其中更靠《請回答1997》中徐仁國哥哥的形象深植人心，此次公開轉行後的真實生活，不少觀眾看完節目後大讚他腳踏實地，也期待他未來再次出現在大眾的視野前。