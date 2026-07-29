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立法院明天將針對《菸害防制法》部分條文修正草案展開朝野協商，除了含毒電子煙、毒駕及非法產品管理外，菸品容器健康警示圖文是否由現行50%提高至85%，也成為外界關注焦點。支持與保留意見各有論點，以下整理六大爭點一次看。行政院提出的修法重點，主要聚焦強化電子煙及非法指定菸品管理，包括增訂持有處罰、加重非法製造及輸入責任、強化網路平台管理，以及防堵含毒電子煙流通、毒駕等問題，希望補強現行制度漏洞。健康警示圖文提高至85%，並非行政院原始版本內容，而是在立法院委員會審查期間由立委 王正旭提出修正動議納入。修正動議內容據了解，除了將警示圖文提高至85%外，也將目前尚未正式公告的「禁止加味菸」 納入，支持者認為此舉能進一步 補強菸害防制措施力道 ；持保留意見者則認為，包裝政策與防制毒駕、非法電子煙屬不同議題，應另行完成政策評估及社會溝通。現行50%健康警示圖文自2024年3月正式實施，至今約兩年多。部分政策學者認為，主管機關若主張再提高至85%，應先公布健康風險認知、戒菸服務使用情形、成人及青少年吸菸率等政策成果，再說明提高比例可帶來哪些額外公共健康效益。答案是否定的。行政院於2022年提出修法草案時，原本就規畫採行85%健康警示圖文，但立法院於2023年修法時，朝野協商後最終採50%。支持者認為，本次只是重新討論先前未完成的政策方向；也有人認為，既然已有折衷方案，是否再次調整仍應建立在最新政策評估基礎上。包裝更新不是放大圖片這麼簡單。正式實施前，主管機關仍須公告警示圖樣、尺寸比例、色彩、位置及印刷等技術規格，業者才能重新設計、打樣、生產及安排進口。實務上，過渡期間如何計算，也將直接影響供應鏈及市場運作。修法當日並未有決議，部長當時也表示需要和警示圖文該條一併考量。這也是通路最關心的問題。修法前已合法製造、進口或已鋪貨至門市的商品，未來是否可繼續販售，以及新、舊包裝如何並行，都需要主管機關提出明確規範。法規實務人士建議，應建立一致的過渡及稽查標準，避免因認定不同，增加第一線業者及執法人員困擾。朝野明天協商，除了決定健康警示圖文是否提高至85%，也將牽動政策是否符合原修法方向、現行制度是否已有完整成效評估，以及新制上路後如何兼顧執行配套與市場運作。最終協商結果，也將成為本次《菸害防制法》修法的重要觀察指標。●作者：林齊文●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場