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2026世界盃足球賽冠軍戰落幕，無敵艦隊西班牙以1比0在延長賽踢走阿根廷，賽後阿根廷球員糟糕球品毫不掩飾，巴瑞德斯（Leandro Paredes）竟出拳攻擊西班牙球員加維（Gavi），引爆爭議。沒想到，儘管阿根廷輸了面子又輸了裡子，總統米萊（Javier Milei）宣布，將在國家對選定的日子，讓全國放假一天慶祝。這一消息意外讓民眾開心不起來，頓時傻眼。根據ESPN報導，西班牙在冠軍戰靠著替補上場的托雷斯（Ferran Torres）在第 106 分鐘近距離抽射破網打破僵局，為西班牙奪得隊史第二座世界盃冠軍。西班牙在整場比賽中壓著阿根廷，在正規時間結束前就創造了無數次射門機會。反觀阿根廷，在第 93 分鐘費南德茲（Enzo Fernández）被紅牌驅逐出場後，全場便以 10 人應戰，直到第 117 分鐘才靠著梅西（Lionel Messi）的射門被擋，完成全場第一次射門嘗試。在冠軍賽敗下陣來後，阿根廷球員在場內大打出手，阿根廷國內也出現球迷失序的狀況，一度出現失控暴動場面，造成多人受傷。阿根廷總統米萊並未前往美國紐澤西州出席這場冠軍戰，米萊在X平台上表示，「有鑑於大眾對慶祝阿根廷國家隊成就有著極大關注，我想向大眾說明，我們將在球員與教練團隊決定慶祝日期後，將該日宣布為全國放假日」，同時讚賞球員拼搏到了最後一刻，阿根廷的榮耀始終閃耀。阿根廷足球協會（AFA）隨後表示，「決賽結束後，部分陣中球員將直接從美國前往各地，以返回各自的俱樂部報到或開始休假。與此同時，由球員、教練團及其他工作人員組成的部分代表團，將於明天（週一）返回阿根廷，預計於下午 5 點左右抵達。」對於在輸球後仍宣布全國放假，許多民眾對米萊的決定表示不解，「一場恥辱性敗戰卻讓全國放假，聽起來有夠悲傷」、「到底要慶祝什麼鬼東西？別再鼓勵懶惰了」，許多中小企業業者抱怨連連，「誰他X的在付這個民粹假期的錢？」，亦有人對假期定在什麼時候抱持質疑，「你這樣講到底是有放假還是沒放假？具體一點好嗎？」