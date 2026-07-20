我是廣告 請繼續往下閱讀

IU（李知恩）今（20）日在官方粉絲俱樂部發長文，宣布9月舉行的演唱會確定延期，原因是長期困擾她的耳咽管開放症症狀惡化；同時，她透露新專輯計畫也會受到影響，為此向等待已久的粉絲致歉，「對不起，但我真的撐不下去了。」IU在文章開頭坦言，其實不希望讓粉絲擔心，但仍決定親自說明：「先向大家說聲對不起。」她透露，雖然一直努力管理健康，也許是受到天氣等因素影響，導致耳朵不適症狀頻繁發作。過去幾年，她為了工作沒有好好照顧自己，如今回頭看才發現自己一直處於過度勉強的狀態。IU透露過去耳朵症狀一直時好時壞，但這陣子連續多天、不分晝夜不停發作，讓她在唱歌時難以維持狀態：「唱歌和耳朵的狀況息息相關。」即使如此，她仍努力完成新專輯錄音工作，IU透露錄音過程並未受到太大影響，日常生活也沒有明顯障礙；但演唱會與錄音不同，需要長時間活動、大量唱跳，經過醫療評估後，醫師認為舉辦大型演唱會對她的身體負擔過大。原本IU規劃從高陽演唱會開始，展開睽違已久的全國巡演，然而卻因身體問題被迫暫緩，她自責表示：「把原本應該屬於大家幸福的2026年下半年都毀掉了，真的非常、非常對不起。」不過她也強調，延期不代表要放棄演出，只是想以更好的狀態回到舞台，與粉絲完成真正想呈現的演出。