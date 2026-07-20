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許淑華轟北市府治水慢半拍

籲市府積極作為 不能等哪淹水才處理

上個月底的短延時強降雨造成台北內湖多處淹水、車輛泡水、住家進水等問題，而這也成爲北市議會施政報告的議員質詢重點。日前，台北市議員許淑華趁著質詢時，當面向市長蔣萬安點出導致625的淹水災情問題。第一，水溝連通孔小；再來，抽水站機具老舊並更新緩慢；第三，山坡地截流溝仍停留在「評估」，沒有真正動工，這些凸顯市府的基礎建設尚未跟進，治水不能只是口號，籲市府應儘速改善，市民的家也不能一次又一次泡在水裡。許淑華表示，過去她的選區在七、八年前，有淹水問題會即刻會勘、緊急處理，但卻沒有針對全市低窪、山坡以及水溝結構問題提出具體精進的有效措施。面對625淹水事件，許淑華指出，市府6月30日的檢討報告寫得很清楚，山坡地占陽光港墘集水區面積約五成，因地勢陡峭、水流速度快，是這次淹水的重要原因。但市府的對策卻停留在「評估增設或改善截流溝」階段，遲遲沒有實際動工。因此這次信義區吳興街邊坡淹水、泥水灌入民宅，只是其中一個案例，而不是唯一的案例。許淑華根據市府的報告再點出其他淹水原因，像是內湖文德路一帶的側溝連通孔，目前水流斷面僅60公分乘20至25公分，容易堵塞、通流量不足。全市超過27年的老舊抽水機共有66台，目前只有新民權、陽光抽水站共20台納入更新，其餘46台沒有明確汰換期程。即便市府規劃將全市降雨容受力每小時提升至88.8毫米，但這次內湖大溝溪時雨量已達100毫米、碧湖國小96毫米、東湖國小87.5毫米，都已超過未來提升後的時雨量。不過面對這些問題，許淑華認為蔣萬安在施政報告中，卻幾乎沒有任何具體交代。因此她要求市府拿出明確的改善期程，而不是一句「評估中」就交代過去。內容包括水溝連通孔高度拓寬至40公分，並把設置密度由每50公尺一處提高為每20公尺一處；全面盤點全市山坡地排水系統及截流溝設施，找出高風險區域，排定改善優先順序，儘速推動工程，真正降低豪雨帶來的災害風險。因為台北市有不少山坡地聚落與易受逕流影響的區域，市府不能等到哪裡淹水才處理哪裡。市府該做的方向早已很清楚，現在缺乏的就是執行力。