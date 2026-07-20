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韓國槓桿ETF讓市場出現劇烈震盪，進而影響全球股市走向。儘管韓國金融單位在上週祭出降溫對策，但具體實施日期得等到至少八月後。週一韓股收盤後，許多投資者持續大量進行操作，槓桿ETF的成交額數據仍相當驚人。根據韓聯社報導，韓國金融監管機構16日宣布了補救方針，主要內容包括提高個股槓桿商品的投資基本保證金，將槓桿 ETF 的最低保證金門檻，由原先的 1,000 萬韓元大幅提高至 3,000 萬韓元，新規預計自 8 月 5 日起生效。同時，將交易單位改為以20股為單位進行買賣，考慮到各家證券公司的系統開發時間，該措施預計於今年11月中旬實施。在韓國政府發表「個股槓桿商品補救措施」後的首個交易日，根據韓國金融資訊機構 Koscom CHECK 於20日發布的數據顯示週一三星電子與SK海力士的16檔個股槓桿商品（含2檔反向個股槓桿商品）總成交額仍突破了12兆韓元。然而，受到其中14檔槓桿商品同步暴跌影響，今日個股槓桿商品的跌幅普遍落在 8% 至 9%，槓桿ETF整體市值已萎縮至9兆韓元出頭。雖然在上周五（16日）收盤後，金融當局緊急祭出補救措施，市場一度預測交易量可能會有所萎縮，但實際結果並無顯著差異。對比政策發表當天（16日）的個股槓桿商品成交額（12兆1,674億韓元），基本持平。此一跌勢主要是受到現貨標的拖累，今日三星電子（005930）收跌 4.31%，SK海力士（000660）則下跌 4.23%。新韓投資證券研究員姜進赫（音譯）分析指出：「儘管推行了個股槓桿制度的改善措施，但對股市的改變相當有限。在僅限於少數個股上漲的市況下，市場未能成功扭轉頹勢。」部分市場人士批評，單靠目前的補救措施，很難解決個股槓桿商品給韓國股市帶來的副作用，認為當局必須祭出包括「強制下市」在內更強硬的手段。對此，青瓦台政策室長金容範於19日出席KBS電視台節目時表示：「很難想像會走到下市這一方法」，他表示，「如果真的強制下市，這件事本身就會給市場帶來巨大的衝擊。屆時該如何消化隨之而來的拋售潮，是一個極大的問題。」