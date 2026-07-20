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▲海洋委員會海巡署艦隊分署巡護七號船完成太平洋公海漁業巡護任務，海洋委員會主任委員管碧玲(前排左3)率海域安全處處長陳朝陽(前排左2)、艦隊分署分署長黃宣凱(前排左4)等人到場嘉勉。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會海巡署艦隊分署巡護七號船完成太平洋公海漁業巡護任務，海洋委員會主任委員管碧玲(左)到場頒發加菜慰勞金。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會海巡署艦隊分署巡護七號船完成太平洋公海漁業巡護任務，於今(20)日返回高雄港，泊靠高雄海巡隊碼頭，海洋委員會主任委員管碧玲率員到碼頭迎接，並慰勉執勤人員，以感謝海巡署及漁業署同仁長達60天航行萬浬守護漁業秩序的辛勞。海洋委員會主任委員管碧玲，是由海洋委員會海域安全處處長陳朝陽、艦隊分署分署長黃宣凱等人到場，以嘉勉巡護七號船航行萬浬守護漁業秩序，並頒發加菜慰勞金，以資鼓勵。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海巡署艦隊分署巡護七號船於此次勤務期間計完成11艘遠洋漁船登檢，執勤人員除查核漁船作業情形、維護公海漁業秩序，也向遠洋作業漁民傳達國家的關心，展現海巡兼顧關懷漁民與嚴正執法的立場，以及我國打擊非法、未報告及不受規範漁業(IUU Fishing)的決心，透過實際行動表達我國對海洋資源永續利用及國際漁業規範的重視。管碧玲說，自今(115)年5月初以來，我國面對的灰色地帶襲擾手段與力道逐漸升高，中共近期於我國周邊海域以「假執法、真擴權」的方式，執行專案執法行動，襲擾手法甚至波及國際貨輪、對其進行廣播盤問，引發全球震憾，也讓我國成為國際社會高度關注的焦點。管碧玲肯定海巡同仁於第一線面對灰色地帶襲擾的挑戰，奠定了人民心中的「安定感」與「安全感」，是人民信任政府有能力保家衛國的重要基石，而政府高度重視海巡同仁的執勤環境，將持續全力落實改善「執法與制度環境」、「工具與裝備環境」，以及「福利與待遇環境」等三大核心面向，就是要以實質的環境提升，作為海巡同仁的最強後盾。