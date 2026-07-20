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深色、淺色模式哪個傷眼？明暗落差才是重點

▲iPhone可在「顯示與亮度」設定中切換淺色、深色或自動模式，並依環境調整螢幕亮度。（圖／NOWnews資料照片）

深色模式不等於夜間模式

白天用淺色、晚上用深色？依環境調整最重要

▲手機可開啟淺色或深色模式，深色模式可降低暗處使用時的刺眼感，但不代表一定比較護眼。（圖／記者黃韻文攝）

長時間滑手機更傷眼！醫教4招減少疲勞

現代人每天盯著手機數小時，不少人習慣將畫面切換成黑底白字的「深色模式」，認為能降低藍光、減少眼睛負擔，也有人覺得白底黑字的淺色模式更加清楚。究竟深色、淺色模式哪一個比較傷眼？目前並沒有證據能直接認定哪一種比較護眼，但醫師指出真正影響視覺疲勞的關鍵，是螢幕亮度、環境光線、觀看距離與使用時間。衛福部桃園醫院眼科醫師王得安表示，長時間緊盯螢幕，是造成眼睛疲勞的主要原因，若閱讀距離太近、姿勢不良，也會進一步加重視覺負擔。此外，螢幕亮度與周遭環境光線的差距，同樣會影響眼睛的舒適程度。以晚上關燈滑手機為例，即使手機開啟深色模式，若畫面亮度仍然過高，眼睛仍須不斷適應螢幕與黑暗環境之間的明暗落差，容易出現眼睛乾澀、視力模糊、眼睛脹痛，甚至頭痛、肩頸痠痛等數位視覺疲勞症狀。醫師建議，在暗處使用手機時，應同步降低螢幕亮度，而不是只切換畫面顏色。不少人會將「深色模式」與「夜間模式」混為一談，但兩者功能並不完全相同，深色模式主要將操作介面改為黑色或深色背景；夜間模式則通常會降低螢幕色溫，讓畫面偏向黃、橘色，減少夜間接觸較高比例藍光，主要用途是降低刺眼感及減少對睡眠的干擾。王得安指出，睡前應減少使用3C產品，必要時可將螢幕切換成夜間模式；不過，開啟夜間或深色模式，並不代表可以延長滑手機時間。臺大醫院健康管理中心也提醒，睡前接觸手機光源，尤其是藍光刺激，可能讓交感神經持續興奮，進而影響入睡及睡眠品質。如果在白天、辦公室或光線充足的環境下使用手機，淺色模式通常較容易清楚辨識文字；到了夜晚或昏暗環境，則可依個人舒適度切換深色模式，減少白色背景帶來的刺眼感。但無論選擇深色或淺色模式，都應避免把螢幕調得過亮或過暗。衛福部桃園醫院眼科醫師王璋驥曾提醒，手機亮度只要能夠清楚閱讀即可，過亮或過暗都可能增加眼睛疲勞。臺大醫院眼科部指出，長時間盯著螢幕時，人們容易因為過度專注而減少眨眼，導致淚液分布不均、蒸發速度加快，進而出現乾澀、刺痛或異物感。改善方式仍須從用眼習慣著手，包括定時休息、主動眨眼，以及避免長時間近距離盯著螢幕。王得安建議，每使用手機或電腦約30分鐘，可休息至少30秒，並望向6公尺以上的遠方，讓眼睛放鬆；同時增加眨眼頻率、適時調整螢幕亮度，睡前也應盡量縮短使用手機的時間。