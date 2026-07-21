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▲被歸為高熱量的垃圾食物，今天可以稍微放縱地去吃一下。（圖／Pexels）

每年7月21日是「國際垃圾食物日（National Junk Food Day）」，這天的宗旨就是把平常被限制、列為「不健康」的美食通通放進肚子裡，無論是高油高糖高熱量，只要能吃得開心，就沒有罪惡感！這一天大家可以順理成章地告別飲食紀律，盡情享受所有平時被父母禁止的零食與速食。所謂的「國際垃圾食物日」宗旨，不僅僅可以吃速食，包含糖果、培根，甚至台灣名產珍珠奶茶、雞排等，從早餐、午餐、晚餐，甚至到宵夜都可以吃，這就是所謂的「國際垃圾食物日」存在的意義，意味著你今天可以大膽的放縱，吃遍所有你喜歡但平常需要克制的食物。享受你最愛的食物。「國際垃圾食物日」的由來已不可考，許多說法猜測是由某位長期節食的人所創，只為了給自己一年中至少一天的「理性放縱」。無論是自己一人默默大啃一桶鹹酥雞，還是找朋友開趴、共享披薩可樂炸物的深夜狂歡，都是對「國際垃圾食物日」最好的致敬。不過，享受的同時還是要提醒，垃圾食物吃太多對身體有害，放縱歸放縱，還是要懂得節制，尤其今天過後，記得回歸健康飲食，才能讓身體維持平衡。