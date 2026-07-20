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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（20）日與立院同事吳思瑤、陳培瑜啟程赴美交流，並將成立沈伯洋海外後援會。對此沈伯洋晚間啟程前受訪說，本次訪美最重要的目的，就是要把台北的問題帶出去，把世界的答案帶回來，此外作為立法院外交國防委員，會有相關的國安論壇等，之後會每天跟選民報告。吳思瑤則補充本次將成立美西與美東後援會，也期待各地僑胞大家展現的熱情，「這是一趟充滿正能量的行程，一切都會順利」。沈伯洋表示，這次訪美最重要的目的，就是要把台北的問題帶出去，然後把世界的答案帶回來。那很重要就是城市外交、市政交流。例如說，有很多城市現在怎麼種植樹木、要怎麼減少熱島效應，這一類的事情，其實都有獨門之處，這會是一個很重要的交流。沈伯洋也說，例如紐約現在跟哥本哈根在合作，無論是防洪系統，還是紐約附近的城市有交通零死亡願景，都很適合應用在台灣。更不要講說環境衛生，都是大家非常著重的議題。沈伯洋提到，也會跟許多海外創業的台灣人來交流。希望這些創業者能夠回到台灣，又或是聘用台灣的人才，讓這些實質出國、深耕的人可以跟台北做結合。沈伯洋表示，另一方面，自己作為立法院外交國防委員，會有相關的國安論壇等，之後會每天跟選民報告。就是希望首都跟國家的守護，能夠更進步，守護這個城市，也要守護這個國家。吳思瑤則補充說，沈伯洋宣布參選至今2個月，旅居海外廣大的台灣人、台北人，大家都集結串聯。本次將成立美西與美東後援會，也期待各地僑胞大家展現的熱情，「這是一趟充滿正能量的行程，一切都會順利」。