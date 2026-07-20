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台灣證券交易所今（20日）公告，被動元件大廠華新科（2492）因股價波動過於劇烈，最近六個營業日累積收盤跌幅達49.47%，起迄兩日收盤價價差高達142元，已符合公布注意交易資訊標準。由於華新科已連續三次觸及注意交易標準，且最近30個營業日內曾遭發布處置資訊，因此證交所將自7月21日起至8月3日止，實施更嚴格的「第二次處置措施」，包括改採人工管制、約每20分鐘撮合一次，並實施全額預收款券交易機制。除了華新科遭祭出第二次處置外，證交所20日也同步公布另外25檔注意股票。其中，權值股與高價股包括大立光（3008）、台達電（2308）及台塑化（6505）；電子與PCB、被動元件族群則有禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、聯茂（6213）及南電（8046）等個股。此外，中福（1435）、日馳（1526）、強茂（2481）、百容（2483）、聯鈞（3450）、榮科（4989）、鈺邦（6449）、達發（6526）、邁科（6831）、昇陽半導體（8028）及雷虎（8033）等，也都被列入注意股票名單。權證方面，聯發科統一（038321）、臺股指富邦（049670）、台玻凱基（049899）及亞航國泰（050307）等商品，同樣因交易異常遭公告注意。法人指出，20日共有26檔個股及權證遭列入處置或注意名單，反映近期市場波動仍相當劇烈。在震盪行情下，投資人應密切留意公開資訊觀測站揭露的最新財務及業務資訊，審慎評估個股基本面與交易風險，避免因短線波動而承受過高投資風險。