小孟老師分析今（21）日十二星座運勢，財務方面，巨蟹座投資心態要保持冷靜，雙魚座要加強股票分析，感情方面，處女座有機會向外拓展交友，天蠍座的愛情即將來臨。
牡羊座：
工作：善合作不藏私
感情：人氣指數上升
財運：把握市場訊息
牡羊幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
金牛座：
工作：耳聰目明好運
感情：懂得欣賞對方
財運：降低財務風險
金牛幸運色：白色
貴人：獅子
小人：處女
雙子座：
工作：適合推新計劃
感情：言行體貼入微
財運：加強資產配置
雙子幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：雙子
巨蟹座：
工作：得到新的客戶
感情：求愛得到回應
財運：冷靜投資心態
巨蟹幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
獅子座：
工作：成本控制得宜
感情：曖昧者頻放電
財運：把握市場波動
獅子幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：天秤
處女座：
工作：細心謹慎處理
感情：向外拓展交友
財運：尋找投資機會
處女幸運色：金色
貴人：處女
小人：獅子
天秤座：
工作：有默契有效率
感情：個人心態良好
財運：關注市場情緒
天秤幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：射手
天蠍座：
工作：智商高情商佳
感情：愛情即將來臨
財運：把握經濟形勢
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
射手座：
工作：改變現實視角
感情：新朋友好人緣
財運：瞭解公司治理
射手幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶
魔羯座：
工作：讓事業有進展
感情：成為最好朋友
財運：具備市場敏銳
魔羯幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：天蠍
水瓶座：
工作：得到同事諒解
感情：學會忍讓包容
財運：加強投資風險
水瓶幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：牡羊
雙魚座：
工作：尊重職場前輩
感情：伴侶貼心付出
財運：加強股票分析
雙魚幸運色：紅色
貴人：射手
小人：金牛
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工作：善合作不藏私
感情：人氣指數上升
財運：把握市場訊息
牡羊幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
金牛座：
工作：耳聰目明好運
感情：懂得欣賞對方
財運：降低財務風險
金牛幸運色：白色
貴人：獅子
小人：處女
雙子座：
工作：適合推新計劃
感情：言行體貼入微
財運：加強資產配置
雙子幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：雙子
巨蟹座：
工作：得到新的客戶
感情：求愛得到回應
財運：冷靜投資心態
巨蟹幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：魔羯
獅子座：
工作：成本控制得宜
感情：曖昧者頻放電
財運：把握市場波動
獅子幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：天秤
處女座：
工作：細心謹慎處理
感情：向外拓展交友
財運：尋找投資機會
處女幸運色：金色
貴人：處女
小人：獅子
天秤座：
工作：有默契有效率
感情：個人心態良好
財運：關注市場情緒
天秤幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：射手
天蠍座：
工作：智商高情商佳
感情：愛情即將來臨
財運：把握經濟形勢
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
射手座：
工作：改變現實視角
感情：新朋友好人緣
財運：瞭解公司治理
射手幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶
魔羯座：
工作：讓事業有進展
感情：成為最好朋友
財運：具備市場敏銳
魔羯幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：天蠍
水瓶座：
工作：得到同事諒解
感情：學會忍讓包容
財運：加強投資風險
水瓶幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：牡羊
雙魚座：
工作：尊重職場前輩
感情：伴侶貼心付出
財運：加強股票分析
雙魚幸運色：紅色
貴人：射手
小人：金牛