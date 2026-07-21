氣象專家賈新興表示，今（21）日台灣處於高溫悶熱、午後雷陣雨明顯的情況；未來要觀察周五（24日）到周六（25日），菲律賓東方外海熱帶系統發展和移動路線，這個熱帶系統很有可能會發展成颱風，若發展為颱風，將是今年第12號颱風紅霞，從周五（25日）晚間開始，到周日（26日）台灣可能會受到颱風影響，花東、屏東有陣雨發生。另外，26日到30日，彰化以南及花東有局部雨勢，午後西半部也有局部短暫陣雨發生機會。
未來注意熱帶系統發展 24日恐有颱風生成
賈新興指出，未來10天要特別注意熱帶系統發展趨勢，特別是24到25日，目前菲律賓東方外海有一個小擾動，差不多在23、24日會移動到南海附近，有助於颱風生成，有機會在24、25日發展成颱風，外圍環流將影響花蓮、台東及屏東地區，賈新興表示，到7月底之前，都可能有熱帶系統發展、移入台灣的可能，民眾可先注意熱帶擾動是否會發展成颱風，再留意颱風路徑，做好防颱準備。
降雨方面，賈新興表示，明（22）日到周五（24日），清晨西半部陰天偶爾有零星短暫陣雨，其中22日到23日，午後各地山區有局部短暫雨，其他地區也會有零星短暫雨；24日桃園以南山區、嘉義以南有局部短暫雨，傍晚開始到26日，受到颱風外圍水氣移入影響，花東轉為局部短暫雨。
26日降雨區域擴大 高溫悶熱
25日花東及屏東有陣雨，東北角到宜蘭，以及新竹以南也有零星短暫雨，26日開始降雨區域擴大，彰化以南及花東有局部雨勢，午後西半部有局部短暫陣雨發生機會。
氣溫方面，今（21）日台灣受到西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今（21）日白天新北市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，請注意。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：21日白天
📌高溫橙色36燈號：新北市、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣
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賈新興指出，未來10天要特別注意熱帶系統發展趨勢，特別是24到25日，目前菲律賓東方外海有一個小擾動，差不多在23、24日會移動到南海附近，有助於颱風生成，有機會在24、25日發展成颱風，外圍環流將影響花蓮、台東及屏東地區，賈新興表示，到7月底之前，都可能有熱帶系統發展、移入台灣的可能，民眾可先注意熱帶擾動是否會發展成颱風，再留意颱風路徑，做好防颱準備。
25日花東及屏東有陣雨，東北角到宜蘭，以及新竹以南也有零星短暫雨，26日開始降雨區域擴大，彰化以南及花東有局部雨勢，午後西半部有局部短暫陣雨發生機會。
氣溫方面，今（21）日台灣受到西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今（21）日白天新北市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，請注意。
📍影響時間：21日白天
📌高溫橙色36燈號：新北市、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣