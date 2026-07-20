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台股被動元件龍頭國巨（2327）股價近期呈現崩跌，從7月1日盤中高點1220元後一路溜滑梯，今（20）日收盤再度跌停，收在630元作收，不到一個月近乎砍半，許多套在一千元以上高點的股民哀號，社群上新版「國巨圖」紛紛出籠，甚至有股民直接將國巨的K線圖畫成一棵聖誕樹調侃。國巨董事長陳泰銘短短一個月身價蒸發，美媒富比士即時富豪排名也推估了他究竟少掉多少資產。國巨在今年4月2日股價還僅在246元，自四月底後開始噴發，一路由300元上下向上直衝，在7月1日盤中來到股價最高點1220元，但當天呈現高檔綠棒型態，接著急轉直下，短短12個交易日股價蒸發48.36%。有網友在Threads貼出一張K線圖，並幫它畫成一顆聖誕樹的樣子，頂端還附上了星星，苦笑稱「國巨目前正在走『聖誕樹型態』， 下一步就等散戶把禮物放樹下。」事實上，同樣的戲碼國巨在2018年也曾上演過，當時在2月股價最低來到312元，到5月就衝破千元，最高點非常巧合地同樣落在7月第一周，股價來到1310元，接著一路下探，到12月跌至最低287元，這場「國巨之亂」也成為台股最刻骨銘心的慘案，至今仍有許多人用國巨圖來警示投資人要跑得快。根據美媒富比士統整即時富豪排名，陳泰銘目前在榜單上仍位居台灣首富，但單日損失卻相當慘重，光是20日就減少了16億美元，換算台幣約517億。今年5月20日，富比士公布台灣富豪榜時，陳泰銘以約156億美元（約新台幣4992億元）登上台灣首富，當天國巨股價約520元。若單純以股價漲幅且由國巨高點股價1220元來推算，最高約曾將近來到366億美元（約新台幣1兆1712億元），目前身價約183億美元（約新台幣5856億元），仍較5月20日增加27億美元，但較股價高點推估366億美元，縮水約183億美元（約新台幣5856億元）。不過，富比士富豪身價排名並非完全依照每日股價變動計算，還包含其他資產及匯率等多項因素，實際排名及數字未完全與股價呈現直接連動。