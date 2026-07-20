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台灣旅遊留下最美回憶！日本夫妻發文道謝

▲「雄二家」是 2023 年在彰化中秋節之前所成立的一間新品牌，成立至今快要 3 年的時間。（圖／雄二家蛋黃酥臉書）

把台灣美味帶回日本！夫妻回憶美麗邂逅

▲雄二家蛋黃酥單顆45元，6入禮盒也要新台幣300元，價格並不算特別便宜。（圖／雄二家臉書）

驚喜禮物來頭不小！老饕認證是彰化名店

台灣最美的風景就是人！一名日本遊客 6 月與妻子來台灣旅遊，在搭乘高鐵時於車廂內遇到一名年輕的女孩。結果對方在板橋站下車前，突然送上兩包點心，並用手機螢幕展示翻譯好的日文祝福，甚至在下車後還站在月台上微笑揮手道別。此舉讓這對日本夫妻感受到滿滿暖意，貼文曝光後引發大批網友關注，更有老饕一眼認出女孩送上的驚喜禮物，正是超好吃的彰化名店「雄二家」的蛋酥。一位日本遊客近期在臉書社團「日台交流クラブ」發文分享，今（2026）年 6 月份曾飛來台灣旅遊，當月 18 日他與妻子從台中搭乘高鐵返回台北時，鄰座坐了一位年齡約 20 出頭的台灣女孩。一路上雙方並未多做交談，直到列車即將抵達板橋站、女孩準備收拾行李離開時，她突然遞給夫妻倆兩包點心，並展示手機翻譯成日文寫下：「這是彰化有名的點心。祝您旅途愉快！」日本夫妻當下有些慌張，只能趕緊用日文說了一句「謝謝」來表達謝意。隨後他們朝車窗外看，發現這位台灣女孩竟還站在月台上微笑著向他們揮手致意，夫妻倆也立刻在車廂內微笑揮手表達感謝。該名日本遊客在貼文中感性地表示，他們將這個以酥皮包裹甜甜餡料的點心帶回日本，一邊回味在異國旅途中邂逅的這份微小款待，心中暖意融融，一邊享用著這美味的點心。他提到，雖然很想向女孩道謝，但因為當時並未互相報上姓名便分別了，這恐怕難以實現，但願有朝一日，自己也能以熱情好客的款待，讓造訪日本的台灣朋友留下美好的回憶。這段驚奇的經歷曝光後，立刻吸引高達 2 萬多名網友按讚關注，台灣人紛紛回應表示：「台灣人是真的會這樣做，刻在骨子的善意」、「根本是台日友好的最佳典範」；同時也有許多日本網友在底下熱烈分享，自己在台灣也曾遇過突然被熱情民眾送食物的驚喜遭遇。隨後在留言區中，也有眼尖的老饕認出這位台灣女乘客送給日本夫妻的點心，正是來自彰化名店「雄二家」的蛋黃酥。網友們紛紛驚呼：「這是彰化蛋黃酥蠻有名的雄二家」、「那個也不算便宜喔」、「女孩真的很有心，挑了這麼好吃的伴手禮」。事實上，「雄二家」是 2023 年在彰化中秋節之前所成立的一間新品牌，成立至今快要 3 年的時間。品牌除了販售經典的蛋黃酥之外，另外還有榴槤酥、紅豆酥餅、起司酥、香草牛奶烤布丁、老婆餅等豐富品項。店內主打蛋奶素、少糖、不過油的健康路線，已成為近年來中秋節前後最夯的糕餅新品牌之一。